Prosegue l'appuntamento in prima serata con il Grande Fratello Vip 2020 e le anticipazioni della prossima puntata in programma lunedì 14 dicembre 2020 rivelano che non mancheranno i colpi di scena per i "Vipponi" che proseguono il loro percorso all'interno della casa più spiata d'Italia. Tuttavia, per coloro che attualmente sono finiti in nomination dopo la diretta di venerdì sera, non ci sarà nessun verdetto negativo.

Grande Fratello Vip, anticipazioni 14 dicembre:

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prossima puntata serale del GF Vip 2020 rivelano che i tre concorrenti finiti al televoto sono stati: Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Maria Teresa Ruta.

Il pubblico da casa, nel corso di queste giornate, avrà la possibilità di decidere chi salvare da questo televoto ma non ci sarà nessuna eliminazione finale.

La conferma è stata data dallo stesso Alfonso Signorini nel corso della diretta di venerdì sera, dove ha confermato che quello di lunedì 14 dicembre non sarà un televoto eliminatorio e quindi non decreterà l'uscita di uno di questi tre concorrenti, tutti molto amati e seguiti dal pubblico da casa.

Alfonso, infatti, ha ricordato che il Vip meno votato di questa nomination non verrà fatto fuori dal programma ma andrà direttamente in nomination in vista della puntata successiva del reality show in programma per venerdì 18 dicembre su Canale 5.

Lo scontro al GF Vip tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini

E poi ancora occhi puntati sui tre nuovi concorrenti che sono entrati a far parte del cast di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. La presenza di Sonia Lorenzini non è passata affatto inosservata soprattutto per Tommaso Zorzi. Tra i due, infatti, c'è stata una prima accesissima sfuriata per dei "conti in sospeso" del passato.

Nel corso della nuova puntata del GF Vip di questo lunedì 14 dicembre non mancheranno neppure le nuove nomination da parte dei concorrenti, ormai diventate un vero e proprio "must" imperdibile della trasmissione di Canale 5.

Il GF Vip perde la sfida degli ascolti contro The Voice Senior condotto da Antonella Clerici

Intanto, dal punto di vista degli ascolti, le puntate del venerdì sera del reality show di Alfonso Signorini dimostrano di soffrire molto la concorrenza rappresentata da The Voice Senior, il talent show musicale condotto da Antonella Clerici su Rai 1.

Anche ieri sera, ad avere la meglio è stato il programma in onda su Rai 1 che ha conquistato l'attenzione di quasi quattro milioni e mezzo di spettatori superando così la soglia del 19%. Numeri che hanno permesso a The Voice Senior di battere il GF Vip fermo ad una media di 3,2 milioni con uno share poco superiore al 17%.