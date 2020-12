La prima visione in tv del film "Brave Ragazze" è la proposta di Rai 1 per la prima serata di domenica 13 dicembre. La pellicola è ambientata a Gaeta, nel Lazio, ma è ispirata a una storia vera accaduta ad Avignone, in Francia, sul finire degli anni '80 del secolo scorso. Il lungometraggio venne presentato in anteprima al Festival Ciné di Riccione agli inizi di luglio del 2019 e, successivamente, venne trasmesso nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 10 ottobre dello stesso anno.

Trama del film 'Brave Ragazze'

Il film "Brave Ragazze" racconta le vicende esistenziali di quattro donne in crisi, ciascuna delle quali per una ragione diversa.

Anna ha due figli, non ha un lavoro sicuro e nemmeno soldi sufficienti a comprare ai suoi bambini un costume per Carnevale. Chicca e Caterina sono due sorelle, ma la loro consanguineità non trova specchio nei loro caratteri decisamente agli opposti. Se non altro entrambe desiderano fortemente un domani migliore, magari anche in un posto diverso da quello in cui abitano, ma a un certo punto tutte e due perdono il lavoro. Maria, infine, è una donna pia, timida e tranquilla, ma ogni giorno deve sottostare alla rabbia di un coniuge violento.

In definitiva, tutte e quattro le donne sognano un futuro diverso, più roseo, e per poter sperare di migliorare la loro condizione pensano a una soluzione molto drastica: rapinare la banca del paese. Per evitare di essere riconosciute Anna, Chicca, Caterina e Maria si vestono da uomini e alla rapina fanno seguire una serie di altre azioni illegali che portano il Commissario Morandi a istruire un'indagine che finirà per sconvolgere inevitabilmente le loro vite.

Nel cast Ambra Angiolini e Serena Rossi

Per comporre il cast attoriale del film la regista Michela Andreozzi ha scelto molti volti noti al pubblico televisivo italiano.

Partendo dalle protagoniste della pellicola, ovvero le quattro donne che tentano la rapina, i ruoli di Anna, Francesca, Maria e Caterina sono interpretati rispettivamente da Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D'Amico.

I panni del Commissario Giovanni Morandi sono indossati da Luca Argentero, quelli del direttore della banca da Pietro Genuardi, le vesti di Lucia sono quelle di da Stefania Sandrelli, il versatile Max Tortora presta le sembianze a Don Backy, mentre la stessa regista Michela Andreozzi interpreta la parte di Franca. Gli altri personaggi che appaiono nel lungometraggio sono interpretati da Massimiliano Vado, Fabio Morici, Federico Ielapi, Michele Savoia, Ludovica Paglia e Fabrizio Colica.

Una curiosità: una delle attrici protagoniste, Serena Rossi, apparirà in prima serata su Rai 1 anche il giorno precedente, sabato 12 dicembre, nel programma "Festa di Natale" per la raccolta fondi a favore di Telethon.