Veronica Ursida e Armando Incarnato non si sono lasciati nel migliore dei modi. La coppia si era conosciuta a Uomini e donne e la frequentazione fra il cavaliere e la dama era durata poche settimane. Nella mattinata di sabato 12 dicembre, Veronica ha fatto una diretta sul suo profilo Instagram in cui ha parlato del cavaliere napoletano e ha detto di essere arrivata al limite della sopportazione, perché Armando avrebbe fatto insinuazioni sul suo conto nelle ultime puntate della trasmissione.

Veronica Ursida in una diretta Instagram si scaglia contro Armando

Veronica Ursida ha spiegato che Armando è in possesso del suo numero di cellulare e se ha qualcosa da dirle, potrebbe dirglielo in faccia, anziché continuare a farlo all'interno del dating show di Maria De Filippi e ha aggiunto che per educazione, non dovrebbe parlare di persone non presenti in studio.

Per l'ex dama romana, Incarnato continuerebbe a parlare di lei, insinuando episodi non veri: ''Tutto ha un limite e la sottoscritta ha superato il limite della pazienza, i limiti della decenza e della sopportazione''.

Per Veronica Ursida Armando Incarnato non è cambiato

Nel corso della nuova edizione di Uomini e Donne, Armando ha detto di essere cambiato rispetto agli anni precedenti e, riguardo a questa dichiarazione dell'attore napoletano, Veronica ha replicato: ''Per me non è un uomo, lo ripeto, è un ominicchio come gli dissi l'altro anno in trasmissione''. Ursida ha affermato che Armando butterebbe fango addosso a persone che non si possono difendere perché non presenti e insinuerebbe notizie non veritiere sul suo conto e lontane dalla realtà dei fatti, aggiungendo dettagli che non esistono.

Veronica Ursida prenderà provvedimenti

Veronica ha voluto ringraziare Aurora, per averla difesa nel corso delle puntate di Uomini e Donne, dopo che Armando l'ha nominata, ma ha chiesto all'amica che non era necessario il suo aiuto. Ursida ha tenuto a precisare che l'amicizia con la Tropea è nata nella scorsa edizione del dating show, ma si è consolidata lontano dalle telecamere da aprile, pertanto Veronica ha chiesto all'imprenditrice romana di non commentare episodi afferenti al suo passato: ''Non sei tenuta a prendere le mie parti''.

Riguardo all'attore campano ha proseguito dicendo: ''Questa persona non ha mai avuto il modo e l'atteggiamento giusto nei miei confronti in questo, lo esorto di nuovo a non parlare più di me, perché poi dopo, adesso, la sottoscritta Veronica Ursida, si è stancata e prenderà i suoi provvedimenti e tutto ha un limite''. Al momento, Armando Incarnato non ha ancora replicato alle parole della sua ex fidanzata.