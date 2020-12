Il Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini conquista tutto su Canale 5 e adesso anche la serata di fine anno. Le anticipazioni riguardanti la programmazione del mese di dicembre del reality show Mediaset rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese per i tantissimi fan che seguono le avventure dei concorrenti reclusi nella casa più spiata d'Italia. In queste ore sulle pagine di TvBlog è stato confermato che il GF Vip andrà in onda anche la serata del 31 dicembre per festeggiare con il pubblico da casa l'arrivo del nuovo anno e contrastare così lo show di Rai 1, L'anno che verrà condotto da Amadeus.

Il 31 dicembre la serata speciale del Grande Fratello Vip su Canale 5: le anticipazioni

Nel dettaglio, in un primo momento la sera del 31 dicembre su Canale 5 era prevista la serata speciale di Capodanno in musica condotto da Federica Panicucci, in onda dagli studi Mediaset di Milano.

A quanto pare, però, complici i problemi sorti a causa dell'emergenza dettata dalla Covid-19, si sarebbe optato per un cambio programmazione.

E così, al posto dello speciale di Panicucci ci sarà spazio per una puntata speciale in diretta del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini con la partecipazione dei suoi due opinionisti Pupo e Antonella Elia. In questo modo, quindi, gli spettatori e fan affezionati del reality show potranno trascorrere la serata di fine anno assieme ai "Vipponi" reclusi nella casa più spiata d'Italia e attendere con loro l'arrivo della mezzanotte per poter brindare al 2021.

Mediaset sfida lo show di Amadeus con il GF Vip di Signorini

Una serata che sembra promettere molto bene, complice anche la presenza del mattatore Cristiano Malgioglio che proprio in una recente intervista rilasciata al Fatto Quotidiano prima del suo ingresso ufficiale in casa, ha ammesso che per la sera del 31 dicembre avrebbe regalato ai suoi compagni d'avventura un concerto esclusivo che lo avrebbe visto protagonista assoluto.

E così il Grande Fratello Vip si appresta a sfidare la temutissima concorrenza de L'anno che verrà, lo show di fine anno di Rai 1 che anche quest'anno sarà presentato da Amadeus.

La sfida tv del 31 dicembre: GF Vip Vs L'anno che verrà

Il padrone di casa del Festival di Sanremo 2021, traghetterà il pubblico della rete ammiraglia verso l'arrivo del nuovo anno in una serata decisamente diversa rispetto a quella degli anni precedenti, dato che non sono permessi assembramenti nelle piazze italiane e c'è il coprifuoco dalle 22 in poi.

Chi riuscirà ad avere la meglio quest'anno? Il Grande Fratello Vip, che in queste settimane ha ottenuto una media costantemente superiore ai 3,5 milioni di fedeli spettatori, riuscirà a tener testa allo show in diretta condotto da Amadeus? All'auditel l'ardua sentenza finale.