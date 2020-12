Elisabetta Gregoraci continua ad essere una delle protagoniste più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver fatto parlare per il suo avvicinamento con Pierpaolo Pretelli (che, tuttavia, si è concluso senza esito positivo) nelle ultime ore, fuori dalla casa di Cinecittà, si parla del presunto flirt che la showgirl calabrese avrebbe avuto in passato con Filippo Nardi, che sarà uno dei nuovi concorrenti che entrerà nel cast del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il presunto flirt tra Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi prima del GF Vip

A lanciare lo scoop è stato il fotografo Andrea Franco Alajmo che, intervenuto in diretta tv a Mattino 5, ha rivelato dei particolari in merito a quello che sarebbe successo tra Filippo ed Elisabetta un po' di tempo prima.

Alajmo ha così rivelato in televisione che tra i due ci sarebbe stata una notte di passione ma niente di più.

Sempre secondo le rivelazioni fatte dal fotografo nel salotto mattutino di Federica Panicucci, sembrerebbe che Filippo non sia disposto a voler trattare l'argomento, dato che porterebbe grande rispetto ad Elisabetta in primis come mamma.

Le rivelazioni di Alajmo sul presunto flirt Gregoraci-Nardi

In pratica l'ex protagonista dell'Isola dei famosi non vorrebbe mettere in difficoltà la showgirl calabrese e preferirebbe evitare di parlare di questo loro presunto flirt anche per una forma di rispetto nei confronti del figlio Nathan Falco, avuto dal matrimonio con Flavio Briatore.

"A differenza di altri ex che hanno raccontato dettagli molto intimi, lui è stato molto elegante" ha dichiarato Alajmo nel corso dell'intervista rilasciata a Mattino 5.

In attesa di vedere come si evolverà questa vicenda e se ci saranno dei nuovi risvolti in merito al presunto flirt che ci sarebbe stato tra Elisabetta e Filippo, nelle ultime ore la showgirl calabrese è tornata a parlare anche del suo ex marito Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci torna a parlare dell'ex marito Flavio Briatore

La Gregoraci, infatti, è stata protagonista di accesi scontri con Giulia Salemi sostenendo che la giovane influencer si sarebbe rivolta al suo ex marito per chiedergli dei favori durante le vacanze in Sardegna. Accuse che sono state rigettate al mittente da parte della Salemi.

Durante un confronto avvenuto nella casa del GF Vip, la Gregoraci ha ribadito che non intende più tornare sull'accaduto e ha ammesso che, conoscendo bene il suo ex marito Briatore, sarà sicuramente arrabbiato per essere stato tirato in ballo in questa querelle dato che lui non sta partecipando al reality show e vorrebbe restare fuori da tutte le dinamiche che la riguardano.