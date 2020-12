L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore si ferma durante il periodo delle feste. Le anticipazioni ufficiali della programmazione di Rai 1 rivelano che la soap opera, in onda nel pomeriggio della rete ammiraglia, si fermerà nella settimana di Capodanno a partire da lunedì 28 dicembre, quando alle 15:55 non ci sarà il nuovo episodio della soap ambientata nel grande magazzino più famoso del piccolo schermo. Le nuove puntate torneranno in onda direttamente a partire dal mese di gennaio 2021.

Cambio programmazione de Il Paradiso delle signore: pausa per Capodanno dal 28 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che lo stop è in programma nella settimana che va dal 28 dicembre al 1° gennaio 2021.

Per Capodanno, quindi, non ci saranno le avventure di Vittorio e della contessa Adelaide a tener compagnia ai tantissimi spettatori, che tuttavia potranno seguire i nuovi episodi fino al prossimo venerdì 25 dicembre (con tanto di puntata di Natale ad hoc).

Nella settimana sopracitata, al posto delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 5 non ci sarà spazio per le repliche della soap, ma verrà mandata in onda la trasmissione itinerante "Dreams road" che occuperà lo slot che va dalle 15:55 alle 16:40 circa, quando poi la linea passerà agli altri programmi della rete.

Dal 4 gennaio 2021 le nuove puntate de Il Paradiso delle signore

I nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle signore ritorneranno in onda a partire dal prossimo 4 gennaio 2021, quando riprenderà la consueta programmazione della soap che, come è già successo nelle annate precedenti, resterà ferma per una sola settimana.

I colpi di scena nelle puntate in onda durante il nuovo anno non si faranno attendere. Le anticipazioni della soap opera rivelano che c'è grande attesa per il rientro in scena del personaggio di Marta, interpretato dall'attrice Gloria Radulescu. Sui social ha confermato di essere già tornata a girare le nuove puntate che la vedranno protagonista al fianco di suo marito Vittorio Conti, interpretato dall'attore Alessandro Tersigni.

Il ritorno di Marta nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore

La coppia si ritroverà dopo un lungo periodo in cui sono stati separati, perché Marta ha scelto di trasferirsi per qualche tempo a New York per un nuovo progetto lavorativo che l'ha vista protagonista.

Al suo rientro a Milano, la nipote della contessa Adelaide dovrà fare i conti con la presenza di Beatrice, Serena e Pietro, vale a dire la "nuova famiglia" di Vittorio arrivata in città pochi giorni dopo la partenza di Marta per gli Stati Uniti d'America.