Nuovo cambio programmazione per la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman. In queste ultime settimane le puntate sono state trasmesse solo di domenica pomeriggio ma, il prossimo 20 dicembre, non è in programma un nuovo appuntamento in prima visione assoluta. Come confermato dalla Guida Tv ufficiale Mediaset, domenica 20 non ci sarà spazio per DayDreamer così come non è prevista una nuova puntata neppure per sabato 26 dicembre (così come era stato detto nei giorni scorsi).

Il prossimo appuntamento con la serie turca è in programma a gennaio 2021.

Il 20 e 26 dicembre non ci sarà DayDreamer in tv: cambio programmazione per la serie con Can Yaman

Nel dettaglio, i fan di DayDreamer che domenica 20 e sabato 26 dicembre speravano di poter vedere due nuovi episodi in prima visione assoluta, rimarranno delusi, dato che per queste due giornate non è prevista la messa in onda della fortunata serie con Can Yaman.

Nel dettaglio, questa domenica pomeriggio il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset sarà incentrato sulla messa in onda di film natalizi che occuperanno la fascia oraria che va dalle 15 alle 18:45. A "farne le spese", infatti, non sarà soltanto la serie turca ma anche Domenica Live, il talk show di Barbara D'Urso che tornerà in onda da gennaio.

Per sabato 26 dicembre, invece, inizialmente era previsto un nuovo episodio con DayDreamer a partire dalle 15, a fare da traino alla trasmissione Verissimo, ma così non sarà. Come riportato dalla Guida Tv Mediaset, nella giornata di Santo Stefano, il programma condotto da Silvia Toffanin prenderà il via direttamente alle ore 15 e quindi non godrà del traino della soap.

Ma allora, quando torneranno i nuovi episodi in prima visione assoluta di DayDreamer? A fare un po' di chiarezza è stato il portale "Qui Mediaset" che nelle scorse ore ha diramato una comunicazione ufficiale legata alla messa in onda della soap opera che racconta le avventure della coppia composta da Can Divit e Sanem Aydin.

La prossima puntata di DayDreamer in onda il 7 gennaio in prime time

Il prossimo appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno, infatti, è fissato per giovedì 7 gennaio 2021 e in quell'occasione la serie non andrà in onda in daytime (come è accaduto fino ad oggi) bensì nella prestigiosa collocazione della prima serata.

Insomma una vera e propria promozione a tutti gli effetti per la serie tv turca con Can Yaman che, nel corso di queste settimane, ha appassionato una media di oltre 2.4 milioni di spettatori, riuscendo a toccare picchi del 19% di share.

E così, questa sarà la nuova collocazione ufficiale di DayDreamer che sbarca definitivamente in prime time, al giovedì sera, subito dopo la trasmissione Striscia la notizia che gli farà da traino.

Come se la caverà la serie in questa nuova collocazione? Riuscirà a conquistare ulteriore pubblico?

Yigit chiede a Sanem di sposarlo: anticipazioni turche DayDreamer

Di sicuro, le anticipazioni sulle nuove puntate che andranno in onda da gennaio 2021 su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità. Sanem, infatti, riuscirà a pubblicare il suo primo libro e lo farà grazie all'aiuto dell'editore Yigit che ad un certo punto spiazzerà la ragazza.

Yigit, infatti, chiederà alla Aydin di sposarlo, facendole una vera e propria proposta di matrimonio. Peccato, però, che Sanem non provi gli stessi sentimenti dell'uomo e alla fine sarà costretta a rifiutarla, dato che per lei Yigit è solo un semplice amico.