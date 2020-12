Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati ai personaggi di Ursula e Genoveva. Quest'ultima, infatti, metterà in atto il suo piano diabolico per disfarsi in maniera definitiva di Marcia ma le cose non andranno secondo i piani prestabiliti. Ecco allora che Genoveva si scaglierà duramente contro la sua megera che verrà duramente umiliata e anche malmenata dalla signora di Acacias 38.

Una Vita, le anticipazioni spagnole: fallisce il piano di Genoveva contro Marcia

Nel dettaglio, Felipe riuscirà a ritrovare Marcia dopo che la sua amata è finita nelle mani di un trafficante di donne.

Durante la colluttazione, però, Marcia rimarrà profondamente ferita e finirà in ospedale, dove si ritroverà a lottare tra la vita e la morte.

E sarà proprio questo che manderà Genoveva su tutte le furie: la donna, infatti, non potrà accettare che il suo piano sia fallito perché si aspettava che Ursula portasse a termine il lavoro che avevano concordato assieme. Il progetto finale, infatti, prevedeva che Marcia dovesse uscire morta dalla casa del malvivente che l'aveva rapita.

Genoveva prende a schiaffi Ursula

L'ex istitutrice ha miseramente fallito la sua "missione" e questa cosa farà andare su tutte le furie la Salmeron. Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che Genoveva si accanirà duramente contro di lei: la prenderà a schiaffi e la umilierà miseramente, facendole sentire il peso di questo fallimento.

Un duro colpo per Ursula che, ammetterà l'errore provando a far ragionare la sua signora, ma ci sarà ben poco da fare.

Durante il confronto, infatti, la Salmeron passerà alle minacce e le farà presente che al prossimo sgarro non parlerà più con lei ma direttamente con il capo della Guardia Civil.

Il nuovo piano di Genoveva per Felipe: anticipazioni spagnole Una Vita

E dopo aver messo in chiaro queste cose con Ursula, Genoveva metterà in atto la seconda parte del suo piano diabolico. Le trame delle puntate spagnole di Una Vita rivelano che la donna correrà subito da Felipe per potergli stare accanto e dargli supporto in questo momento così delicato, in cui Marcia si ritrova a lottare tra la vita e la morte.

Visto che non può più contare sul sostegno di Ursula, Genoveva dovrà fare tutto da sola: si offrirà di tenere compagnia a Felipe durante le infinite ore trascorse in ospedale al capezzale della donna amata e poi addirittura proporrà di far fronte in prima persone alle ingenti spese mediche per far operare la domestica brasiliana da uno dei chirurghi più bravi di Spagna. Il suo unico obiettivo, però, sarà quello di restare al fianco di Felipe e provare in questo modo a riconquistare di nuovo il suo cuore. Ci riuscirà?

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché tornando al rapporto tra Ursula e Genoveva, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che con il passare del tempo la situazione peggiorerà sempre più, al punto che le due donne si ritroveranno a percorrere due strade completamente differenti.

La vendetta finale di Genoveva contro Ursula: gli spoiler di Una Vita

Ursula, infatti, arriverà ad un punto della sua esistenza in cui deciderà di dire "basta" a tutte le angherie e alle malefatte compiute nel corso di questi anni contro svariati abitanti di Acacias 38. La donna, quindi, deciderà di pentirsi e di redimersi e lo farà trasferendosi in un convento, dove si vestirà addirittura da suora.

Peccato, però, che nonostante questa sua scelta non sarà ancora del tutto immune dalla perfidia di Genoveva. Quest'ultima, infatti, è consapevole del fatto che la sua ormai ex megera sa molti segreti del suo passato e per questo motivo deciderà di darle un'ultima lezione che si rivelerà fatale proprio per la povera Ursula, che così uscirà definitivamente di scena.