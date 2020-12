Le anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, sono ricche di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente anche in Italia, a Calle Acacias arriverà Armando Caballero, un diplomatico assai gentile e affascinante, il quale attirerà immediatamente l'attenzione di tutte le signore del paese. Non ci vorrà molto prima che l'uomo sia notato anche da una delle donne più famose del quartiere: Donna Susana, ex sarta e pettegola per eccellenza di Acacias. La donna, vedova ormai da molti anni, non saprà come fare ad avere il primo approccio con Armando, ma si preoccuperà anche del pensiero che gli altri abitanti del paese potrebbero avere su di lei.

Anticipazioni Una vita: Armando attratto da Susana e Felicia

Nelle puntate spagnole di Una vita che verranno trasmesse prossimamente anche in Italia, Donna Susana si invaghirà del nuovo arrivato, Armando Caballero e si confiderà subito con Rosina, moglie del nipote Liberto, la quale consiglierà alla donna di vivere in modo sereno e la incoraggerà a concedersi un'altra occasione sul lato sentimentale.

Dopo il confronto avuto con Rosina, Susana deciderà di affrontare le proprie paure e di farsi avanti con il giovane Armando, il quale ricambierà con piacere l'interesse mostrato dalla donna. Subito dopo si scoprirà che Caballero è attratto anche da un'altra donna: Felicia, proprietaria del ristorante del quartiere.

Caballero si dichiara a Donna Susana

Donna Susana scoprirà che Armando ha un debole per Felicia, così si scoraggerà, poiché sarà convinta di non avere alcuna chance con l'uomo. Dopo la scoperta, la donna sarà colta dalla disperazione e si chiuderà in sé stessa dentro casa propria.

Successivamente Armando deciderà di fare una bella sorpresa a Susana e, con la complicità di Rosina e Liberto, organizzerà una cena romantica.

Durante la serata, Caballero si dichiarerà alla donna e gli confesserà di voler corteggiare soltanto lei. Inaspettatamente Seler rifiuterà la corte dell'uomo tanto desiderato, poiché avrà da poco scoperto che Armando in realtà è divorziato.

Una vita: Susana innamorata di Armando

Susana Seler non riuscirà ad accettare il fatto che Caballero sia divorziato, così rifiuterà l'uomo.

In seguito Armando si allontanerà da Acacias per alcuni giorni, per motivi di lavoro e mentre l'uomo sarà via, Susana si renderà conto di esserne ormai innamorata. Nonostante i forti sentimenti per l'uomo, Susana non riuscirà però a mettere da parte i suoi valori e deciderà di non andare oltre.

Intanto Armando tornerà a Calle Acacias e confiderà a Liberto e Rosina di dover partire per una lunga missione all'estero. Successivamente Caballero chiederà a Seler di partire insieme a lui, ma la donna sarà ferma sui propri valori religiosi e rifiuterà immediatamente la proposta dell'uomo.

Armando chiede a Susana di sposarlo

Armando accetterà a malincuore la decisione di Susana e si appresterà a lasciare Acacias, ma inaspettatamente lungo il suo cammino sarà fermato dalla sua amata, la quale sarà pentita della scelta e dichiarerà il suo amore all'uomo tanto desiderato.

Susana, però, prima di salire sul treno porrà una condizione ad Armando: la donna non vorrà vivere nel peccato e pretenderà che Caballero faccia la sua parte. Quindi Armando accetterà subito il volere di Susana e davanti a tutti le chiederà di sposarlo.