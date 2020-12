Giunge al termine la prima stagione di Vite in fuga, la Serie TV thriller con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè. Le anticipazioni rivelano che domenica 6 e lunedì 7 dicembre andranno in onda le ultime due puntate in prima visione assoluta, le quali si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati sui coniugi Caruana, i quali saranno alle prese con una scoperta a dir poco inaspettata, che li porterà a rimettere in discussione tutte le scelte fatte fino a questo momento.

Vite in fuga, le anticipazioni della sesta e ultima puntata del 7 dicembre 2020

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Vite in fuga del 7 dicembre rivelano che Claudio prenderà in seria considerazione l'ipotesi di tornare a Roma e di costituirsi, così da poter mettere la parola fine a questa situazione che ha creato sofferenza e disagio.

L'uomo sembra ormai essere certo della sua scelta ma ci sarà un colpo di scena finale che mescolerà tutte le carte in tavola. Claudio, infatti, verrà informato della misteriosa sparizione di Ilaria e Alessio: i figli dei Caruana sembrano essere spariti nel nulla, dispersi, e di loro si sono perse le tracce.

I figli dei Caruana spariscono: gli spoiler di Vite in fuga del 7 dicembre

Un vero e proprio dramma per Claudio che, a quel punto, deciderà di non tornare più a Roma per poter raggiungere Silvia a Salisburgo, da dove sono spariti i loro due amati figli.

Le anticipazioni di Vite in fuga del 7 dicembre rivelano che a quel punto, i coniugi Caruana, la cui rottura sembra essere irreparabile, decideranno di riunirsi nella disperata ricerca di Ilaria e Alessio.

E così si concluderà il cerchio che ruota intorno alle vicende della famiglia Caruana che, in queste settimane di messa in onda su Rai 1, hanno appassionato una media che è arrivata a sfiorare quasi i cinque milioni di spettatori. Sia di domenica sera che di lunedì, la fiction con Anna Valle ha registrato ottimi risultati d'ascolto, battendo la concorrenza rappresentata da Live - Non è la D'Urso e dal Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

La confessione di Anna Valle su Silvia di Vite in fuga e non solo

Un successo che ha riportato sul piccolo schermo anche Anna Valle, una delle attrici più amate e apprezzate dal pubblico della rete ammiraglia, protagonista di svariate serie televisive di successo. Intervistata dal settimanale Vero Tv, l'attrice ha ammesso che la sua Silvia sarà protagonista di situazione che la manderanno sempre di più in crisi e poi ha parlato anche della sua fuga di qualche anno fa dal mondo lavorativo.

Valle, infatti, scelse di prendersi un periodo tutto per se e di staccare la spina dal mondo del lavoro per trasferirsi in Francia. Un periodo che l'attrice non ha rinnegato anche se non ha nascosto che al suo rientro in Italia ha dovuto faticare molto per potersi reinserire di nuovo nell'ambiente lavorativo.