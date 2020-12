Cresce l'attesa per la messa in onda della sesta e ultima puntata di Vite in fuga, la nuova Serie TV thriller di Rai 1 con Anna Valle e Claudio Gioè che in queste settimane ha appassionato il pubblico da casa ottenendo risultati d'ascolto molto positivi. Le anticipazioni sugli episodi conclusivi, in onda lunedì 7 dicembre in prime time dalle ore 21:30, rivelano che per Silvia e Claudio arriverà la resa dei conti finali e i due saranno costretti a ricucire il loro rapporto.

Vite in fuga, le anticipazioni della sesta e ultima puntata

Nel dettaglio, il rapporto tra Silvia e Claudio subirà una frattura importante, al punto che la donna deciderà di prendere le distanze da suo marito, desiderosa di voltare pagina e cambiare definitivamente vita dopo tutti gli intrighi e gli inganni dell'ultimo periodo.

Eppure la trama del finale di stagione della serie racconta che i due coniugi Caruana si ritroveranno ancora una volta ad aver bisogno l'uno dell'altra. Silvia, quindi, dovrà tornare di nuovo sui propri passi e lo farà per il bene delle persone più importanti della sua vita: i suoi due figli.

Claudio e Silvia uniti per i figli: anticipazioni Vite in fuga del 7 dicembre

Claudio e Silvia, infatti, saranno per certi versi costretti a mettere una "toppa" sul proprio rapporto ormai in frantumi. Le anticipazioni dell'ultima puntata di Vite in fuga rivelano che lo faranno quando i due figli spariranno nel nulla.

Dei ragazzi si perderanno misteriosamente le tracce, al punto che Claudio e Silvia saranno costretti a unire le loro forze da genitori per cercare di scoprire la verità e soprattutto capire che fine abbiano fatto.

Riusciranno a risolvere questo ennesimo tassello del puzzle?

Lunedì 7 dicembre si concluderà quindi la fiction Vite in fuga, che ha segnato il "debutto" della coppia televisiva composta da Claudio Gioè e Anna Valle. Intanto l'attore, intervistato dal settimanale 'Nuovo Tv', ha usato parole positive per descrivere il feeling nato sul set con la sua partner professionale durante i mesi delle riprese di Vite in fuga.

Le parole di Claudio Gioè sulla serie tv Vite in fuga

"Lei è una partner magnifica: affettuosa e sorridente, propositiva", ha dichiarato Gioè nel corso dell'intervista, parlando di Anna Valle, aggiungendo che i due si sono ritrovati diretti dal regista Luca Ribuoli, il quale in passato aveva avuto modo di lavorare con entrambi, anche se in due lavori differenti trasmessi sempre dalla Rai.

A proposito dell'esperienza da protagonista nei panni del tenebroso Claudio Caruana, l'attore ha ammesso che è stata un'avventura professionale molto intrigante, dovuta anche al fatto che ha dovuto confrontarsi con un uomo dalle due identità: prima il manager Claudio, poi successivamente Giorgio Marasco, un uomo che lavora in una diga.

L'attore è già impegnato con un'altra serie tv in onda su Rai 1

Intanto, terminata l'avventura con Vite in fuga, Claudio Gioè è già impegnatissimo sul set di un'altra serie televisiva in onda prossimamente su Rai 1. Trattasi di 'Makari', dove vestirà i panni di uno scrittore, Saverio Lamanna, che torna a vivere in Sicilia.

Peraltro è un po' quello che ha fatto lo stesso attore, come ha rivelato lui stesso nel corso dell'intervista, ammettendo, che un anno fa ha deciso di tornare di nuovo a Palermo, dopo 30 anni trascorsi a Roma, per poter stare più vicino ai suoi cari.