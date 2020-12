Gli ascolti tv di domenica 20 dicembre 2020 vedono trionfare in prime time la finale di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici che ha avuto la meglio contro Live - Non è la D'Urso, il talk show domenicale di Canale 5 presentato dalla conduttrice partenopea. In daytime, invece, ascolti sempre positivi per la nuova puntata di Domenica In condotto da Mara Venier che ieri pomeriggio ha ospitato in studio Stefano De Martino e ha avuto in collegamento il cantante Zucchero.

La finale di The Voice Senior vince la gara degli ascolti del 20 dicembre 2020

Nel dettaglio, la finalissima di The Voice Senior con Antonella Clerici, che ha proclamato vincitore il cantante Erminio Sinni, è stata seguita da una media di circa 3,7 milioni di spettatori arrivando a toccare il 18,16% di share.

Numeri che hanno permesso allo show di avere la meglio nella gara degli ascolti del prime time del 20 dicembre, nonostante l'insolita collocazione domenicale.

In queste settimane, infatti, The Voice Senior è sempre andato in onda di venerdì sera contro il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La finale, in diretta, invece è stata trasmessa di domenica sera ma ha comunque mantenuto una buonissima media di telespettatori.

Antonella Clerici batte Barbara D'Urso in prima serata

Lo show, infatti, ha vinto a mani basse nella sfida del prime time contro Live - Non è la D'Urso, il talk show domenicale condotto da Barbara D'Urso, che nella prima parte è stata vista da una media di 2,6 milioni di spettatori pari al 9,75% mentre la seconda parte è stata seguita da una media di appena 1,9 milioni di fedelissimi fermandosi ad uno share dell'11.76%.

Sempre in prime time, continuano i buoni ascolti di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto, che ieri sera ha conquistato una media di 2,5 milioni di spettatori pari al 9,60%. A seguire, il segmento del Tavolo, è stato visto da una media di circa 1,3 milioni pari al 7%.

Bene Domenica In e Da noi a ruota libera: gli ascolti del 20 dicembre

Per quanto riguarda gli ascolti del daytime di ieri 20 dicembre, bene la nuova puntata di Domenica In che ha ottenuto un ascolto di 2.9 milioni nella prima parte e 2.6 milioni nella seconda, ottenendo uno share complessivo del 15,50%.

A seguire, la nuova puntata di Da noi a ruota libera è stata vista da una media di circa 2.8 milioni di spettatori pari al 15.15%.

Su Canale 5, invece, ottimi ascolti per la trasmissione Melaverde che a mezzogiorno arriva a sfiorare i 2.5 milioni di spettatori arrivando al 16%.

Nel pomeriggio, invece, i film natalizi trasmessi sempre su Canale 5, arrivano a toccare la soglia di 1.8 milioni di spettatori.