La soap opera Il Segreto chiude i battenti dopo nove anni di messa in onda. Le avventure degli abitanti di Puente Viejo già da un po' di tempo non vanno più in onda in Spagna e ben presto arriverà il gran finale della soap anche in prima visione assoluta su Canale 5. Una scelta, quella di chiudere la soap, arrivata in seguito al calo di spettatori costante registrato da Il Segreto nel corso degli ultimi anni, al punto da spingere i produttori ad interrompere il progetto. Il magazine italiano della soap, ha intervistato alcuni degli attori protagonisti di questa serie, tra cui Maria Bouzas che veste i panni di donna Francisca Montenegro.

Le parole dell'attrice di Francisca sulla chiusura definitiva de Il Segreto

A proposito della fine de Il Segreto, l'attrice della perfida e astuta Francisca non ha nascosto che per lei la fine della soap rappresenta un cambiamento totale nella sua vita.

"Francisca Montenegro è un personaggio che mi ha dato tanto come attrice, ancora lo sto assimilando" ha dichiarato l'attrice aggiungendo che interpretarla per così tanti anni le ha dato la possibilità di capire che molto spesso le apparenze possono ingannare e che, dietro una "cattiva" in realtà può nascondersi un grande cuore.

Sul magazine della serie è stato intervistato anche Ramon Ibarra, l'attore che veste i panni di Raimundo, il quale ha dichiarato che dopo tanti anni trascorsi sul set de Il Segreto, porterà con se tutte le relazioni che ha definito "meravigliose" con le persone che ha avuto modo di conoscere nel corso del tempo.

Il finale de Il Segreto, anticipazioni: Francisca a capo della setta degli Arcangeli

Un finale che promette ancora molti colpi di scena, così come ha anticipato l'attrice Maria Bouzas la quale ha svelato che la sua donna Francisca sarà coinvolta nella setta degli Arcangeli, che porterà distruzione e terrore in paese.

Lo scopo di questa setta segreta sarà ben preciso: non far cadere la monarchia e disfarsi della repubblica.

Francisca, infatti, si renderà conto che per lei è giunto il momento di agire in prima persona e di fare qualcosa di concreto per salvaguardare i suoi interessi economici e personali, dopo che ci sarà l'elezione di un sindaco repubblicano. A quel punto capirà che bisogna fermare l'avanzata di questa parte politica e si metterà subito al lavoro.

Francisca contro Alicia nelle puntate finali de Il Segreto

A capo di Puente Viejo, infatti, arriverà Alicia che difenderà con le unghie e con i denti i valori repubblicani, basati sull'uguaglianza e il rispetto tra tutti i cittadini.

Peccato, però, che a Francisca non piacerà per nulla la sua presenza: come ha svelato l'attrice stessa, penserà che Alicia e in generale i repubblicani porteranno il paese alla rovina definitiva.