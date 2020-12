La serata auditel di venerdì 4 dicembre ha visto contrapporsi The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici in onda su Rai 1 e il Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5. Una sfida che in un primo momento non doveva esserci, dato che il programma Mediaset era stato sospeso dal venerdì sera per poter "rifiatare" dopo mesi e mesi di doppi appuntamenti. Alla fine, però, dopo il successo di ascolti della prima di The Voice, ecco che si è scelto di tornare a puntare sul reality.

Ma ad avere la meglio venerdì 4 dicembre è stato lo show di Rai 1.

The Voice Senior con Antonella Clerici vince la gara degli ascolti del 4 dicembre 2020

Nel dettaglio, i risultati d'ascolto rivelano che la seconda puntata di The Voice Senior condotto da Antonella Clerici ha registrato una media di circa 4,2 milioni di telespettatori in prime time, pari al 18,90%. Numeri che confermano il buon successo della trasmissione musicale dedicata al mondo della terza età che vede protagonisti in giuria Loredana Bertè, Clementino, Gigi D'Alessio, Albano e sua figlia Jasmine.

Con questi risultati, il talent show della Clerici ha avuto la meglio nella sfida auditel del prime time, battendo così il nuovo appuntamento in diretta con il Grande Fratello Vip 5 condotto da Signorini.

Il Grande Fratello Vip 5 perde la sfida degli ascolti contro The Voice Senior

Il reality show, chenella puntata serale del 4 dicembre ha salutato definitivamente Francesco Oppini, è stato visto da una media di circa 3,4 milioni di spettatori totalizzando il 18,50%. Numeri che confermano il buon successo di questa quinta edizione del GF Vip ma che non sono bastati ad avere la meglio sul talent show della Clerici.

Intanto, durante la puntata serale di ieri sera, il padrone di casa Alfonso Signorini ha confermato che il reality show terrà compagnia agli spettatori di Canale 5 anche durante la serata del 31 dicembre. Mediaset ha scelto di affidarsi ai vipponi per traghettare il pubblico verso l'arrivo del 2021.

In daytime bene Geo e Clerici al mezzogiorno

Per quanto riguarda, invece, gli ascolti del daytime della giornata di ieri 4 dicembre va segnalata la buona media di È sempre mezzogiorno, il programma dedicato al mondo della cucina condotto da Antonella Clerici che su Rai 1 ha conquistato l'attenzione di circa 1,7 milioni di spettatori pari al 13,40%.

Al pomeriggio conferma il successo la trasmissione Geo, che su Rai 3 ha toccato la soglia di 1,7 milioni pari all'11,90% di share. Su Canale 5, invece, l'appuntamento con Pomeriggio 5 si ferma ad una media di 2 milioni pari al 13,50%. La Vita in diretta, invece, conquista una media di quasi 2,5 milioni e si porta al 15,90%.