Gli abitanti della casa del GF Vip 5, stanno per ricevere una notizia che potrebbe turbarli parecchio: il reality non finirà a metà dicembre come inizialmente previsto, ma è stato allungato fino alle prime settimane di febbraio. A dare questa importante comunicazione ai vipponi, sarà Alfonso Signorini nella puntata del 20 novembre: il conduttore non ha nascosto l'ansia che prova soltanto nell'immaginare le reazioni che avranno i concorrenti nello scoprire che trascorreranno Natale e Capodanno tra le mura di Cinecittà.

Il GF Vip 5 si allunga: presto la comunicazione ai concorrenti

Lo spoiler che ha fatto Paolo Brosio sul possibile allungamento del GF Vip, sembra non essere stato preso troppo sul serio dagli abitanti della casa.

Mentre i concorrenti del reality fantasticano su quello che accadrà quando tutto finirà tra poche settimane, Signorini e gli autori stanno pensando alle parole giuste da usare per comunicare lo spostamento della finale a febbraio.

Interpellato a Casa Chi su questa importante notizia che deve ancora dare ai concorrenti, Alfonso ha detto: "La cosa più difficile sarà comunicargli che il programma si prolunga di altri due mesi. Lo faremo entro venerdì prossimo".

Dovrebbe essere la puntata in onda il 20 novembre, dunque, quella giusta per informare i protagonisti del format Mediaset che il loro percorso è ancora molto lungo: il presentatore, infatti, in diretta ufficializzerà l'allungamento del GF Vip che la rete ha voluto a fronte degli ottimi ascolti che sta ottenendo sin dall'inizio della quinta edizione.

Feste natalizie da reclusi per alcuni inquilini del GF Vip

Signorini non è affatto tranquillo per come la prenderanno i concorrenti del GF Vip quando scopriranno che dovranno restare nella casa ancora per molto tempo: la finale della quinta edizione, infatti, è slittata a metà febbraio.

"Non so quali saranno le loro reazioni.

Chiederemo ai vipponi di passare il Natale e il Capodanno nella casa", ha fatto sapere il conduttore del reality a Casa Chi.

Non accadeva da molto tempo che il format di Canale 5 andasse in onda durante le feste natalizie: soltanto le edizioni di grande successo e che sono durate tanti mesi, sono cominciate in autunno e sono terminate quasi all'inizio della primavera.

Tra le mura di Cinecittà, comunque, al momento sono quasi in venti: gli inquilini potrebbero già sospettare un allungamento del programma, ma forse nessuno immagina che gli sarà chiesto di rinunciare alle feste in famiglia per portare avanti lo show fino ai primi mesi del 2021.

Nuovi e vecchi volti in arrivo al GF Vip 5

La scelta di Mediaset di allungare il GF Vip 5 di oltre due mesi, ha inevitabilmente spinto gli autori a fare dei nuovi casting: il gruppo di concorrenti, infatti, presto sarà rinfoltito con l'arrivo di "vecchie glorie" e personaggi alla prima apparizione nel reality.

Al numero di Chi che è uscito il 18 novembre, ad esempio, Cristiano Malgioglio ha confermato che rientrerà nella casa a breve: dopo essere stato protagonista assoluto della seconda edizione Vip, il cantautore ha accettato di rimettersi in gioco.

Stando a quello che ha dichiarato di recente Signorini, saranno un totale di nove i concorrenti che a partire da dicembre entreranno a far parte del cast del programma di Canale 5: tra questi, anche un modello scelto appositamente per soddisfare una richiesta di Tommaso Zorzi di poter avere qualcuno da corteggiare. Il ragazzo in questione sta per compiere trent'anni e l'influencer milanese l'ha già adocchiato su Instagram: sebbene non lo conosca di persona, Tommy riempie di "mi piace" il futuro coinquilino.