Dopo il successo della Serie TV DayDreamer, Can Yaman conquista anche la prima serata di Canale 5. L'attore turco, che ha portato al successo la soap che lo vede protagonista con Demet Ozdemir, a partire dal prossimo gennaio scenderà in campo nel prestigioso slot orario del prime time, subito dopo l'appuntamento con Striscia la notizia. Una vera e propria soddisfazione per la serie turca che in questi mesi ha dimostrato di essere uno dei prodotti di punta della programmazione Mediaset, spingendo i vertici dell'azienda ad attuare questa promozione.

DayDreamer passa in prima serata: Can Yaman protagonista su Canale 5

Nel dettaglio, come rivelato dal sito Publitalia80, a partire dal mese di gennaio, la prima serata di Canale 5 per una sera sarà occupata anche dagli episodi inediti della serie turca DayDreamer - Le ali del sogno che in questi mesi ha appassionato milioni di telespettatori, diventando un vero fenomeno cult.

La serata scelta per la messa in onda dei nuovi appuntamenti con la soap in prime time è quella del giovedì: l'orario di inizio è previsto intorno alle 21.30 circa e non si esclude che possano essere trasmessi tre episodi di fila della serie con Can Yaman, fino alle 24,30 circa.

Le nuove puntate di DayDreamer in onda al giovedì sera da gennaio 2021

Insomma una bella notizia per tutti gli appassionati delle avventure della coppia composta da Can e Sanem, i quali potranno continuare a seguire la loro storia d'amore nel prestigioso slot della prima serata dopo che nelle ultime settimane la serie è stata un po' 'bistrattata' da Mediaset.

Con il ritorno del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, i nuovi appuntamenti con DayDreamer sono stati confermati solo di domenica pomeriggio, dove la soap ha registrato una leggera flessione negli ascolti, con una media che oscilla tra l'11 e il 12%.

Tuttavia, visto il grande interesse che c'è ancora da parte dei telespettatori italiani nei confronti di questa serie (seguita anche in streaming su MediasetPlay), in casa Mediaset si è scelto di attuare questa promozione sul campo e così dal prossimo gennaio passerà in prima serata.

A gennaio anche l'ospitata di Can Yaman a C'è posta per te 2021

Un successo soprattutto per l'attore Can Yaman che in Italia è molto seguito dal pubblico e dalle telespettatrici italiane. E a gennaio ci sarà anche un altro appuntamento da non perdere con l'interprete di DayDreamer, sempre nel prime time di Canale 5.

L'attore, infatti, ha già registrato la sua ospitata a C'è posta per te, il people show del sabato sera ideato e condotto da Maria De Filippi, dove sarà presente tra la prima e la seconda puntata di questa nuova edizione.