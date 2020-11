Can Yaman è l'attore del momento, che continua a riscuotere in Italia un grandissimo successo. Il protagonista maschile della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno è uno dei volti più amati e seguiti dal pubblico televisivo italiano e ben presto sarà nuovamente protagonista sul piccolo schermo. Dopo l'ospitata di qualche settimana fa a Verissimo, durante la quale Can si è raccontato a cuore aperto rivelando aspetti inediti del suo carattere e della sua persona, questa volta arriverà alla corte di Maria De Filippi.

Il ritorno di Can Yaman nella tv italiana: l'attore di DayDreamer sarà ospite da Maria De Filippi

È ufficiale: Can Yaman ha registrato la sua ospitata a C'è posta per te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda a partire dal 9 gennaio in prima serata sulla rete ammiraglia del Biscione.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tv Serial, Can potrebbe essere addirittura il super ospite della prima puntata del people show. I fan italiani, quindi, potrebbero ritrovare la coppia Can Yaman - Maria De Filippi sabato 9 gennaio 2021 su Canale 5, anche se al momento non c'è ancora la conferma ufficiale.

L'Isola dei famosi 2021, i rumor su Can Yaman nel cast della prossima edizione

Intanto in questi ultimi giorni si è parlato anche del possibile approdo di Can Yaman in uno dei reality show più amati e seguiti dal pubblico di Canale 5: L'Isola dei famosi. A riportare l'indiscrezione è stato il settimanale Nuovo Tv, che sull'ultimo numero ha ipotizzato che l'attore turco possa entrare a far parte del cast della prossima edizione che, salvo ulteriori cambiamenti, dovrebbe partire ad aprile con Ilary Blasi.

Un'indiscrezione che ha prontamente entusiasmato le tantissime fan dell'attore turco, anche se la notizia è stata già smentita non dal diretto interessato, bensì dal giornalista Gabriele Parpiglia.

Gabriele Parpiglia smentisce la presenza di Can all'Isola

Sulle pagine di Giornalettismo, Parpiglia ha smentito le indiscrezioni di Nuovo Tv, rivelando che da parte della produzione ci sarebbe stato interesse ad avere Can Yaman nel cast dell'Isola, ma l'attore avrebbe detto no.

Sembrerebbe, infatti, che il protagonista di DayDreamer e Bitter Sweet al momento non sarebbe interessato a nessun reality show italiano, intenzionato a portare avanti il suo percorso professionale come attore.

Di sicuro lo ritroveremo nel salotto di C'è posta per te da Maria De Filippi il prossimo gennaio e nel frattempo si potrà continuare a seguirlo nelle vesti del fotografo Can Divit, protagonista indiscusso della soap DayDreamer, in onda tutte le domeniche pomeriggio su Canale 5.