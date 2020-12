Continua il periodo d'oro per Can Yaman, l'attore turco protagonista della Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno che continua a riscuotere un grande successo di ascolti. In queste ore, però, sul web è circolata una notizia che sicuramente renderà contente le numerosissime fan dell'attore turco. Mediaset, infatti, pare che abbia scelto di puntare proprio su Can Yaman per il rilancio delle fiction e ben presto l'attore dovrebbe essere protagonista di un nuovo prodotto televisivo.

Dopo il successo di DayDreamer, Can Yaman potrebbe essere protagonista di una nuova fiction per Canale 5

Nel dettaglio, le indiscrezioni rivelano che per Can Yaman starebbe per arrivare la consacrazione definitiva in Italia, grazie ad una nuova serie tv prodotta dalla Lux Vide (casa di produzione di Don Matteo e Che Dio ci aiuti) dove il protagonista di DayDreamer sarà l'interprete principale.

E così, dopo averlo visto in svariate serie di successo importate dalla Turchia, ecco che Can Yaman si appresterebbe a diventare il nuovo "re" delle fiction targate Mediaset, con questo nuovo prodotto di cui al momento non si hanno ancora molti dettagli.

Il titolo, la trama e il resto del cast che farà parte di questa nuova serie italiana che sarebbe destinata alla messa in onda su Canale 5, al momento non si conoscono ancora ma ben presto potrebbero essere diffusi tutti i dettagli.

DayDreamer promossa in prime time dal 7 gennaio

Domani 22 dicembre, infatti, Can Yaman dovrebbe essere ospite in diretta radiofonica dell'emittente RTL 102.5 e non si esclude che questa possa essere proprio l'occasione giusta per anticipare in maniera ufficiale il nuovo progetto lavorativo che lo vedrà protagonista indiscusso sulla rete ammiraglia Mediaset.

E del resto in questi ultimi mesi, Can ha continuato a riscuotere un successo clamoroso nei panni del fotografo Can Divit della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, al punto che i vertici del Biscione hanno scelto di promuovere la serie in prima serata.

Mediaset ha acquistato i diritti di Mr. Wrong con Can Yaman

A partire dal prossimo giovedì 7 gennaio, le puntate inedite di DayDreamer saranno trasmesse nel prestigioso slot orario serale, dalle 21:30 in poi, subito dopo il consueto appuntamento con Striscia la notizia.

Una promozione a tutti gli effetti per la serie che ha appassionato una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori.

Ma questo non sarà l'unico appuntamento in programma nei prossimi mesi su Canale 5 con Can Yaman. In attesa di ulteriori notizie su questa possibile nuova fiction italiana, il pubblico avrà la possibilità di rivedere l'attore anche come protagonista della serie tv Mr.

Wrong, importata sempre dalla Turchia, la cui messa in onda è prevista nei prossimi mesi sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.