Non c'è pace per la programmazione della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno che vede protagonista l'attore sex symbol Can Yaman. Le anticipazioni ufficiali rivelano che è confermata la messa in onda della serie in prime time a partire dal prossimo gennaio, ma intanto domenica 20 dicembre non ci sarà una nuova puntata in prima visione assoluta su Canale 5 e anche in daytime, durante il periodo natalizio, non ci sarà spazio per le nuove vicende della coppia composta da Can e Sanem.

Il 20 dicembre non ci sarà la nuova puntata di DayDreamer con Can Yaman

Nel dettaglio, tutti i fan appassionati di DayDreamer hanno avuto modo di vedere che nell'ultimo mese di programmazione la soap con Can Yaman è stata trasmessa soltanto di domenica pomeriggio, a fare da traino al talk show Domenica Live condotta da Barbara D'Urso.

Tuttavia per la giornata del 20 dicembre, stando a quanto riportato sul web , non ci sarà spazio per una nuova puntata di DayDreamer. Per quella domenica, infatti, a partire dalle 15 in poi sono in programma dei film natalizi che andranno ad occupare tutta la fascia oraria del pomeriggio fino alle 18:45, quando poi la linea passerà al game show Caduta Libera condotto da Gerry Scotti.

Salta l'appuntamento in daytime con DayDreamer dal 21 dicembre

Salta quindi l'appuntamento con DayDreamer, ma al tempo stesso anche quello con il talk show condotto dalla D'Urso che, come da tradizione, andrà in pausa per il periodo delle feste natalizie e riprenderà la normale programmazione da gennaio.

Ma le sorprese per DayDreamer non sono finite qui, dato che inizialmente si era parlato di un possibile approdo della soap opera in daytime, sempre durante il periodo delle feste di Natale, al posto di Uomini e donne o Pomeriggio 5.

Secondo sempre le anticipazioni riportate in rete, dal prossimo 21 dicembre su Canale 5 ci sarà una programmazione speciale a tema natalizio, composta dalla messa in onda di ben due film che andranno in onda a cuscinetto tra Beautiful e Il Segreto.

Can Yaman e DayDreamer dovrebbero tornare al sabato pomeriggio dal 26/12

Tuttavia, stando alle indiscrezioni che circolano in queste ore sui social, sembrerebbe che il prossimo appuntamento con la soap opera con Can Yaman sarebbe in programma per sabato 26 dicembre, al posto del talent show Amici di Maria De Filippi che per qualche settimana non andrà in onda per le feste natalizie.

Ma, a partire dal mese di gennaio 2021, la situazione cambierà dato che per DayDreamer - Le ali del sogno ci sarà spazio per la messa in onda in prime time. Mediaset ha scelto di puntare sulla serie per la serata del giovedì, quando su Rai 1 andranno in onda le nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6.