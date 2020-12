Can Yaman non smette mai di stupire i suoi fan e, dopo il grande successo nelle soap opera turche, l'attore ha annunciato sul suo profilo Instagram che diventerà protagonista del videogioco Pasha Fencer. I follower sono impazziti dalla gioia e hanno lasciato oltre 450.000 cuoricini di apprezzamento a Can. I giocatori avranno la possibilità di scegliere Yaman come personaggio del videogioco e l'uscita dell'applicazione sulle piattaforme iOS e Android è prevista per il 15 dicembre.

Can Yaman nel videogioco Pasha Fencer

Dopo giorni di assenza sui social, Can Yaman è ritornato a pubblicare una fotografia su Instagram in cui ha rivelato al pubblico che lo segue appassionatamente, di aver intrapreso una nuova avventura professionale.

L'attore di DayDreamer - Le ali del sogno sarà il volto dell'eroe del videogioco Pasha Fencer, come comunicato da Can sui social: ''Sono orgoglioso di annunciare che, il 15 dicembre, Pasha Fencer sarà lanciato su Google Play e sull'App store. È tempo di giocare''.

Il videogioco Pasha Fencer con protagonista Can Yaman

La notizia di Can Yaman come protagonista del videogioco era trapelata anche nei giorni scorsi dalle fan dell'attore turco che lo seguono con attenzione. Il protagonista di Bay Yanlis vestirà i panni di un ambasciatore ma, dall'iimmagine pubblicata da Can, è vestito come un guerriero, cosa che sposa alla perfezione l'atteggiamento e lo spirito di eroe romantico di Yaman. Lo scopo del gioco Pasha Fencer sarà quello di riuscire a sconfiggere i malvagi, grazie a duelli di spade e sfide.

Il giocatore avrà la possibilità di scegliere un personaggio fra cui anche Can Yaman, con cui dovrà riuscire a battere i cattivi, creando alleanze.

Pasha Fencer con Can Yaman sarà disponibile dal 15 dicembre

Il videogioco Pasha Fencer sarà disponibile da martedì 15 dicembre alle ore 12:15 e sarà scaricabile sui dispositivi iOS ed Android e al momento, è stata aperta una pre-registrazione.

Sull'attore turco e sulle sue nuove sfide professionali sono circolati diversi Gossip in rete e, nelle ultime settimane, si era ipotizzata una sua possibile partecipazione all'Isola dei Famosi, come concorrente o come inviato, ma la notizia è stata smentita. Yaman potrebbe prendere parte al nuovo film di Ferzan Ozpeteck ma, al momento, non c'è nessuna certezza sulla partecipazione dell'attore nell'ultima pellicola del regista turco.

L'unica cosa sicura e ufficiale è che il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, presterà il suo volto nel videogioco Pasha Fencer. Non resta quindi che attendere le 12:15 di martedì 15 dicembre, per scaricare il videogioco con Can Yaman.