Nella serata di sabato 5 dicembre, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne, dove non sono mancati i colpi di scena. Dalle anticipazioni si viene a sapere che la conoscenza tra Gemma e Maurizio prosegue a gonfie vele, con tanto di baci passionali. In merito invece a Riccardo Guarnieri, giunge voce che il cavaliere ha interrotto la conoscenza con Roberta Di Padua. Gli spoiler, inoltre, raccontano che Ida Platano ha fatto recapitare un pacco a Riccardo, restituendogli l'anello di fidanzamento.

U&D, anticipazioni: scoppia la passione tra Gemma e Maurizio

La nuova registrazione di Uomini e donne, si è tenuta lo scorso sabato 5 dicembre presso gli studi Elios di Roma.

Come di consueto, la puntata è iniziata con Gemma Galgani, la quale sembra essere sempre più presa da Maurizio. I due sono usciti a cena e dal loro racconto, pare che nel dopo cena ci siano stati baci intensi. Dunque è scoppiata la passione tra i due protagonisti di Uomini e donne? in attesa di scoprire come proseguirà la loro frequentazione, nel corso della registrazione non sono mancati gli attacchi di Tina Cipollari alla sua "nemica", mentre Maurizio ha rifiutato tre dame giunte in trasmissione per conoscerlo.

U&D, registrazione 5 dicembre: Ida restituisce l'anello a Riccardo

Dopo lo spazio dedicato a Gemma Galgani, è stata la volta di Riccardo Guarnieri. Nello studio di Maria De Filippi è giunto un pacchetto misterioso per il cavaliere da parte della sua ex Ida Platano.

Dalle anticipazioni si viene a sapere che all'interno vi era l'anello di fidanzamento con cui Riccardo, tempo fa, chiese a Ida di sposarlo. Con tale gesto dunque, Ida ha voluto restituire l'anello all'ex fidanzato rendendo così definitiva la chiusura della storia. Una scelta che ha sollevato parecchie discussioni nello studio di U&D e anche la stizza di Guarnieri, il quale si è domandato come mai la sua ex fidanzata abbia aspettato tutto questo tempo per restituire il gioiello.

Uomini e donne, spoiler: Riccardo chiude con Roberta

Dalla discussione che ne è seguita, è emerso il dubbio che Ida Platano abbia deciso di restituire l'anello solo perché ora Riccardo è tornato a Uomini e donne e si è rimesso in gioco. In attesa che l'ex dama bresciana chiarisca la sua posizione in merito, si viene a sapere anche che Guarnieri e Roberta Di Padua hanno deciso di interrompere la loro frequentazione per i motivi già emersi nelle puntate precedenti, legati in particolare, al fatto che Riccardo volesse frequentare anche altre dame oltre a Roberta.

Per i due quindi, nessun ritorno di fiamma, come invece sperava gran parte del pubblico di Uomini e donne. In studio è tornata anche Marianna, la ragazza eliminata la scorsa volta da Gianluca De Matteis. La giovane non è però tornata per il tronista, bensì per Armando, il quale però l'ha rifiutata.

Si ricorda che quanto avvenuto nella registrazione di Uomini e donne del 5 dicembre, andrà in onda su canale 5 solo tra un paio di settimane.