Nonostante le restrizioni dettate dal Covid 19, anche quest'anno non mancheranno i classici appuntamenti con i concerti di Capodanno 2021. Dei classici che ormai fanno parte della tradizione di milioni e milioni di spettatori italiani, quello più atteso è sicuramente il concerto che si tiene ogni anno a Vienna: anche quest'anno potrà essere seguito in televisione su Rai 2 e sarà visibile in streaming online anche su RaiPlay.

1° gennaio 2021, il Concerto di Capodanno da Vienna diretto da Riccardo Muti sarà trasmesso su Rai 2

Nel dettaglio, la programmazione ufficiale del concerto di Capodanno 2021 da Vienna prevede che l'appuntamento prenda il via a partire dalle ore 13:30 circa, subito l'edizione principale del Tg 2.

Quest'anno, a dirigere lo spettacolo, ci sarà il maestro Riccardo Muti, giunto alla sua sesta volta alla direzione del consueto appuntamento con il tradizionale concerto di inizio anno. Tra i brani che saranno proposti dal maestro Muti, ci saranno anche quelli di Carl Zeller e Carl Millocker che, mai prima d'ora, erano state suonate ad un concerto di Capodanno.

Il tradizionale concerto di Capodanno da Vienna visibile anche in streaming online

Il concerto da Vienna del 1° gennaio 2021 potrà essere seguito anche in streaming online attraverso il sito o l'applicazione di RaiPlay. In questo modo, quindi, potrete vedere lo spettacolo in qualunque momento lo desiderate anche da tablet oppure da telefono cellulare, senza dover ricorrere per forza al televisore di casa oppure al computer.

Nel corso della giornata è prevista anche una replica del concerto di Capodanno da Vienna: l'appuntamento è fissato per le ore 21:15 sul canale free Rai 5.

Ma quello con il concerto di Capodanno da Vienna non sarà l'unico appuntamento musicale di questo inizio 2021, previsto per la giornata di venerdì 1° gennaio.

Su Rai 1 andrà in onda il concerto di Capodanno da Venezia: ecco la programmazione televisiva

In mattinata, a partire dalle ore 12:20 su Rai 1 subito dopo gli appuntamenti con la Santa Messa e l'Angelus presieduto da Papa Francesco, ci sarà spazio per la messa in onda della diciottesima edizione del concerto di Capodanno trasmesso dal Teatro La Fenice di Venezia.

L'evento sarà diretto dal maestro Daniel Harding e potrà contare sulla presenza del soprano Rosa Feola. Anche in questo caso, il concerto da Venezia potrà essere seguito anche in streaming online dal sito web RaiPlay e nel pomeriggio, a partire dalle 18:15 circa, sarà ritrasmesso in replica anche su Rai 5.

Sempre per la giornata di Capodanno, va segnalato che in prime time su Rai 1 andrà in onda (a partire dalle 21:30) la serata speciale dal titolo Danza con me, curata da Roberto Bolle.