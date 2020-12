"L'anno che verrà" su Rai 1 e il "Grande Fratello Vip" su Canale 5 saranno i principali appuntamenti per i festeggiamenti del Capodanno in tv. Quest'anno l'emergenza epidemiologica non permette lo svolgimento di feste in piazza ed è anche per questo motivo che le reti ammiraglie Rai e Mediaset, per la sera dell'ultimo dell'anno, hanno deciso di proporre trasmissioni in studio. Sicuramente tradizionale la scelta del primo canale Rai, con il classico spettacolo di San Silvestro condotto da Amadeus, e decisamente originale la scelta di Canale 5, che per la sera di giovedì 31 dicembre proporrà il reality show che ha come protagonisti i personaggi famosi.

La festa di Capodanno in tv su Rai 1 con Amadeus

Prima di cimentarsi nella preparazione del Festival di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo al Teatro Ariston, anche quest'anno Amadeus sarà al timone de "L'anno che verrà", la festa di Capodanno in tv che Rai 1 organizza dal 2003.

Originariamente lo spettacolo avrebbe dovuto svolgersi dal Parco 4 dell'Acciai Speciali Terni, ma la vigente situazione sanitaria non permette manifestazioni pubbliche che possano originare assembramenti di persone e per questo motivo lo show andrà in onda in diretta dagli studi televisivi "Fabrizio Frizzi" a Roma.

Lo show di San Silvestro della rete ammiraglia della televisione pubblica sarà caratterizzato dalla presenza di numerosi ospiti tra artisti, cantanti e personaggi dello show business.

Durante la serata saliranno sul palco Ron, Diodato, Elodie, Piero Pelù, Annalisa, Orietta Berti, Loretta Goggi, Ermal Meta, Nino Frassica, Rita Pavone, Bugo, Pinguini Tattici Nucleari e Red Canzian.

Il Grande Fratello Vip su Canale 5

Per la fascia prime time di San Silvestro Canale 5 trasmetterà una puntata speciale del Grande Fratello Vip.

Ovviamente i cerimonieri della serata saranno il conduttore Alfonso Signorini e gli opinionisti Pupo e Antonella Elia per un appuntamento che, con ogni probabilità, metterà in scaletta anche il conto alla rovescia fatto dagli inquilini all'interno della casa di Cinecittà.

Di sicuro i concorrenti potranno consumare un buon cenone e per una volta tanto non saranno previste nomination che potrebbero condizionare il sereno svolgimento della serata.

Gli altri programmi del 31 dicembre in Tv

Le altre proposte delle reti Rai e Mediaset per la prima e la seconda serata di giovedì 31 dicembre consistono di film e spettacoli circensi.

Nella programmazione di Rai 2 per San Silvestro ci sono due film: "Alvin Superstar 3 - Si salvi chi può", alle 21:20 e "Hotel Transylvania" a partire dalle 23. Rai 3, invece, propone il "Festival del Circo di Montecarlo" condotto da Melissa Greta Marchetto.

Il palinsesto di Italia 1, per l'ultima sera dell'anno, è all'insegna della fantascienza. Alle 21:30 il secondo canale Mediaset trasmetterà il film "Indipendence Day" al quale farà seguito, alle 00:20, il cult movie "Blade Runner". Rete 4, invece, punta sulla commedia mettendo in scaletta "What women want" in prima serata e "Who's that girl", con Madonna, appena passata la mezzanotte.