Dayane Mello ha avuto un duro sfogo contro gli autori del GF Vip dopo la messa in onda della puntata del 30 novembre. La modella si è sfogata con Andrea e Rosalinda dicendo di sentirsi poco motivata ad andare avanti in quanto non riceve mai sorprese.

La donna, dunque, ha recriminato agli autori il fatto di non dedicarle mai del tempo durante le dirette. Per tale motivo è molto probabile che allo scadere del contratto potrebbe andare via come hanno già annunciato Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini.

Lo sfogo di Dayane Mello contro gli autori del GF Vip

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, Dayane Mello si è sfogata con i suoi compagni di stanza manifestando il suo malessere.

La donna ha detto di essere stanca di andare avanti in quanto non ha stimoli da parte degli autori. Nel dettaglio ha detto: "Ve lo dico che non continuo". In seguito ha motivato la sua decisione dicendo: "Andare lì e fare tre ore di puntata e poi nulla, non è stimolante". La protagonista ha recriminato essenzialmente il fatto che non riceva mai delle sorprese da parte della produzione del Reality Show. Nella puntata di ieri, ad esempio, si aspettava di poter sentire suo fratello Juliano, il quale l'aiuterà anche a prendere la decisione in merito alla sua permanenza in casa.

La produzione del reality show interviene e stacca l'inquadratura

La modella, inoltre, ha tirato in ballo anche Enock durante il suo sproloquio ed ha affermato: "Solo perché l'hanno visto debole ed è un ragazzo che non ha mai fatto televisione..." In quel preciso momento, però, la produzione del Grande Fratello Vip ha censurato il discorso della donna staccando l'inquadratura e mostrando quello che stesse accadendo nell'altra stanza.

Il pubblico da casa, dunque, non ha potuto comprendere come fosse terminato il discorso di Dayane. Trascorso un po' di tempo, poi, la regia è tornata ad inquadrare la stanza arancione e in quel momento Mello si era messa nel letto. In tale occasione era molto più triste e remissiva.

Il fratello di Dayane pare voglia farle una sorpresa

Rosalinda l'ha abbracciata ed ha cominciato a darle dei baci sulla guancia. A quel punto, poi, Dayane ha chiosato il suo intervento dicendo: "Voglio solo essere felice nella mia pazzia, è quello che importa": Nel frattempo, stando a quanto trapelato dai social pare che Juliano, fratello di Dayane, si stia attivando per fare in modo di recapitare una sorpresa alla concorrente.

Per tale motivo, non ci resta che attendere per capire se il ragazzo sia in grado di far cambiare idea alla modella e far sì che continui il suo percorso nel reality show fino a che il pubblico non determinerà la sua eliminazione.