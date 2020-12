Lunedì 30 novembre dalle 21:35 su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Dopo lo scontro avvenuto in diretta tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, quest'ultima è stata protagonista di un duro sfogo al termine della puntata. A detta della modella, Elisabetta l'avrebbe fatta sentire una persona inferiore. Ma non solo, Gregoraci è stata dipinta come una donna che predica bene e razzola male.

Lo sfogo della Salemi

Durante la diretta del Reality Show, Alfonso Signorini è tornato sulla presunta lite avvenuta in Costa Smeralda fra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci.

Scendendo nel dettaglio, la showgirl calabrese ha dipinto la sua coinquilina come una persona che ha sempre cercato di alloggiare in Sardegna gratuitamente.

Al termine della diretta Giulia Salemi si è confidata con Giacomo Urtis e Selvaggia Roma. La modella italo-persiana ha sottolineato che all'interno del reality show gli status sociali vengono azzerati mentre nella vita reale ci sono sempre stati. A tal proposito la 27enne ha rivelato di avere incontrato sul suo cammino molte persone che l'avrebbero fatto sentire inadatta: "Lei una di quelle persone che mi hanno fatto sentire inferiore". A detta della gieffina, Elisabetta non può reagire in quel modo solo perché è stata definita una persona snob.

La 27enne ha anche sottolineato le smorfie che la sua coinquilina faceva durante la messa in onda della clip.

Ma non è finita qui, perché Giulia ha rincarato la dose nei confronti di Gregoraci: "Amore tu sai. Siamo tutti nel giro e tutti noi sentiamo persone, cose e voci". Salemi ha fatto sapere di essere a conoscenza di tutto quello che si dice sulla showgirl calabrese nei salotti televisivi essendo entrata dopo nella Casa di Cinecittà.

Per questo motivo la modella ha dichiarato di sapere molte cose ma di non parlare per rispetto: "Non giudico e non voglio essere giudicata".

Giulia riprende lo sfogo di Dayane

Durante la chiacchierata con Selvaggia Roma e Giacomo Urtis, Giulia Salemi è sembrata come un fiume in piena. La gieffina ha tirato in ballo anche lo sfogo avuto da Dayane Mello qualche settimana fa, in cui sollevava dei dubbi sulla carriera professionale di Elisabetta Gregoraci.

In particolare, Salemi non ha apprezzato di essere stata dipinta come una che si fa pagare le vacanze. A detta della modella, Elisabetta ci è già passata a essere etichettata come colei che è diventata qualcuno solo perché ha sposato un uomo miliardario. Dunque, il suo comportamento non avrebbe alcun senso: "Diciamo che predica bene e razzola male". Infine, la 27enne ha sottolineato che se certe cose sono sbagliate quando toccano Elisabetta Gregoraci, lo sono anche quando riguardano le altre persone.