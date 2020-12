Le anticipazioni delle nuove puntate turche di DayDreamer rivelano che tra Can e Sanem ci sarà un nuovo riavvicinamento che farà storcere il naso al perfido Yigit. Quest'ultimo, geloso del ritorno di fiamma in corso tra i due fidanzati, farà di tutto per rovinare la loro alchimia e la loro felicità. Peccato, però, che questa volta il piano di Yigit verrà miseramente smascherato e per lui ci sarà ben poco da fare. Tra Can e Sanem trionferà finalmente l'amore: i due, infatti, si lasceranno andare nuovamente alla passione travolgente.

Trame turche di DayDreamer: Sanem rischia di finire nei guai per colpa delle creme

Nel dettaglio, Yigit comincerà ad essere sempre più geloso del rapporto che si sta venendo a creare nuovamente tra Can e Sanem e per questo motivo assieme a Cemal si preparerà a distruggere il commercio di creme messo in piedi dalla Aydin. In questo modo, Yigit, crede che si verrà a creare una nuova frattura con il fotografo e di conseguenza Sanem possa riavvicinarsi di nuovo a lui.

Tuttavia grazie all'aiuto di Bulut, Sanem riuscirà a scoprire che l'avvocato del contadino che l'ha denunciata per gli effetti negativi delle sue creme, in realtà è lo stesso di Cemal. A quel punto Can proporrà alla sua amata di affrontare ''faccia a faccia'' il loro nemico, ma purtroppo l'incontro non andrà nel modo in cui speravano.

Gli inganni di Yigit e Cemal contro Sanem

Eppure Sanem riuscirà a intercettare una telefonata di Cemal che parlerà con un interlocutore misterioso delle creme. Le anticipazioni turche di DayDreamer raccontano che praticamente l'uomo ha riprodotto di nuovo le creme prodotte da Sanem e le tiene nascoste all'interno di un magazzino, pronto a metterle di nuovo in commercio nel momento in cui le acque si saranno calmate.

A quel punto, Can e Sanem decidono di prendere in mano le redini della situazione. I due si introdurranno all'interno del magazzino di Cemal dove sono conservate le creme e ne ruberanno un paio di vasetti, al fine di poter dimostrare che l'uomo li sta truffando.

Anticipazioni turche di DayDreamer: Can e Sanem cedono alla passione

Intanto, però, l'investigatore privato arruolato da Can, lo informerà che Cemal si trova in un ristorante assieme a colui che si crede sia il suo complice.

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che quando Can e Sanem si recheranno sul posto, scopriranno che si tratta proprio di Yigit, che per tutto questo tempo ha tramato alle spalle della Aydin.

A quel punto Sanem chiederà all'editore di sparire per sempre dalla sua vita e subito dopo aver appurato la verità dei fatti, si lascerà andare alla passione con Can. La giovane Aydin, infatti, ammette che adesso si fida ciecamente delle parole di Can anche in merito alla questione del diario bruciato.

Subito dopo questa confessione, Sanem si lascerà andare ad un nuovo intenso bacio con il suo amato fotografo. Trattasi del bacio del perdono che sancirà di nuovo il ritorno della passione tra Can e Sanem.