Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con DayDreamer: le anticipazioni delle nuove puntate turche che andranno in onda prossimamente anche in Italia rivelano che tra Can e Sanem ritornerà di nuovo la passione. Quando il fotografo ritornerà di nuovo a Istanbul dopo la sua sparizione per un anno, proverà in tutti i modi a riconquistare il cuore della sua amata e alla fine riuscirà ad avere la meglio. Nonostante le mille paure e i timori della ragazza, alla fine deciderà di andare anche contro la sua famiglia pur di vivere la sua storia d'amore con l'affascinante fotografo.

DayDreamer, le anticipazioni turche: Sanem ci riprova di nuovo con Can

Nel dettaglio, dopo il ritorno ad Istanbul, Can riproverà a conquistare di nuovo il cuore di Sanem e ammetterà di essere cambiato.

Un ritorno di fiamma che entusiasmerà molto la giovane Aydin, la quale pur avendo sofferto molto in seguito alla sparizione nel nulla del fotografo, deciderà di ritornare al suo fianco.

A quel punto Can, consapevole del fatto che sia i genitori di Sanem sia Huma non siano per niente d'accordo con il loro ritorno di fiamma, farà una proposta del tutto particolare alla sua amata. Il fotografo ha paura che possano esserci delle nuove continue intromissioni all'interno della loro storia d'amore e così chiederà a Sanem di scappare via insieme.

I genitori di Sanem temono il ritorno di Can

Le anticipazioni delle puntate turche di Daydreamer rivelano che lo scopo di Can Divit sarà quello di lasciare per due anni Istanbul e di mettersi in viaggio a bordo della sua barca, salpando nuovi mari e vivendo così nuove entusiasmanti esperienze.

Sanem resterà a dir poco scioccata da questa proposta del fotografo e al tempo stesso sa bene che parlarne con i suoi genitori significherebbe fare un vero e proprio "buco nell'acqua", dato che Mevbike e Nihat non vedono di buon occhio questo ritorno di fiamma.

Sanem lascia la famiglia e scappa con Can: le anticipazioni turche di DayDreamer

In effetti, nel momento in cui Can ritornerà di nuovo a Istanbul, i genitori della ragazza gli hanno confesseranno che, pur essendo affezionati a lui, temono che possa far soffrire di nuovo Sanem.

Durante la sua assenza, infatti, la ragazza non è stata bene al punto che è stato necessario anche il ricovero in una clinica specializzata.

Ma nonostante tutto, Sanem deciderà di fare di testa sua: le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che la ragazza sarà pronta a lasciare la sua famiglia per scappare insieme con il suo amato Can e intraprendere questo nuovo viaggio insieme.

L'augurio dei due sarà che, al loro rientro in città, tutti i malumori siano ormai cancellati e possano convolare a nozze.