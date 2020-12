Dopo il successo ottenuto con DayDreamer - Le ali del sogno, soap che va ancora in onda su Canale 5, Can Yaman è stato protagonista di una fiction dal titolo Bay Yanlis. Stando a quanto riporta TvSerial, la soap potrebbe arrivare in Italia con il titolo Mr Wrong. L'attore è stato affiancato ancora una volta da Ozge Gurel, attrice già conosciuta e amata dal pubblico italiano grazie al successo di Cherry Season e Bitter Sweet.

La fiction dal titolo Mr Wrong arriva in Italia

SCan Yaman si è ritrovato a lavorare per la seconda volta in compagnia di Ozge Gurel nella serie turca Bay Yanlis. I due erano stati insieme sul set anche per la serie Bitter Sweet ed ora, stando alle ipotesi di TvSerial, la nuova serie potrebbero arrivare sul piccolo schermo italiano con il titolo Mr Wrong (Signor Sbagliato).

La soap che potrebbe uscire prossimamente racconta la storia d'amore tra Ozgur e Ezgi, i quali si conosceranno per puro caso. La trama sembra essere molto differente rispetto a DayDreamer, in quanto i personaggi sono adulti e con un passato alle spalle. Can Yaman avrà un ruolo completamente diverso da quello di Can Divit. Il proprietario della Fikri Harika era molto attento a misurare le attenzioni che riservava alle donne, in quanto credeva particolarmente nell'amore. Il nuovo personaggio, invece, non ha affatto fiducia in questo sentimento e si diverte a cambiare continuamente donna. Stando a quanto riporta TvSerial, Mediaset potrebbe aver accettato la sfida di trasmettere questa storia un po' diversa dalle altre, anche se non è ancora chiaro il periodo in cui potrebbe andare in onda la fiction.

Mr Wrong, trama e personaggi della soap

Nella nuova soap opera turca Can Yaman interpreta Ozgur, proprietario di un ristorante all'avanguardia. Il giovane è molto ricco e non crede nell'amore, al punto da cambiare continuamente donna. Ezgi (Ozge Gurel), dal suo canto, è una giovane ingenua e stanca degli uomini dopo le tante delusioni ricevute. La donna deciderà quindi di mettersi alla ricerca dell'uomo giusto con il quale decidere di convolare a nozze.

Ozgur si offrirà di aiutare Ezgi, dandole consigli e aiutandola a conquistare l'uomo perfetto. Il giovane vorrà però in cambio un favore: la donna dovrà fingere di essere la sua fidanzata in un'occasione speciale. Essendo costretti a trascorrere molto tempo insieme, i due finiranno per provare qualcosa l'uno per l'altro. Ozgur e Ezgi troveranno molti ostacoli sulla loro strada, in quanto dovranno avere a che fare con molte persone che tenteranno di separarli.

Una giornalista, infatti, dopo aver trascorso una notte di poco conto con l'uomo, deciderà di vendicarsi e lo chiamerà 'Bay Yanlis' (titolo originale della soap).