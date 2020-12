La famosa soap opera turca DayDreamer continua ad entusiasmare i suoi fan affezionati con le nuove anticipazioni. Nelle puntate che andranno in onda in Italia a gennaio 2021 ci saranno parecchie sorprese: sarà ormai trascorso un anno da quando Can e Sanem si sono lasciati, i due avranno ormai preso due strade diverse e la donna avrà addirittura scritto un libro, il quale nel frattempo ha avuto un brillante successo ed è stato anche tradotto in diverse lingue. Nonostante le gioie vissute, Sanem non sarà felice, anzi sentirà notevolmente la mancanza del suo amato Can, così vorrà trovare un modo per riconquistarlo.

La scrittrice, però, dovrà prepararsi a vivere una brutta vicenda, che cambierà la sua vita e soprattutto quella di Can.

Anticipazioni DayDreamer: Sanem ancora innamorata di Can

Nelle puntate di DayDreamer che verranno trasmesse in Italia a gennaio 2021, Sanem Aydin avrà ormai realizzato uno dei suoi sogni più grandi: quello di scrivere e pubblicare un libro. La donna sarà molto soddisfatta dei suoi successi lavorativi, ma si renderà conto di non essere completamente felice senza Can, nonostante i due abbiano ormai due vite diverse, Sanem vorrà trovare un modo per tornare al fianco del fotografo il prima possibile. Nel frattempo Aydin si sentirà, ormai, abbandonata e dimenticata dal suo amato Can, ma sarà consapevole che i suoi sentimenti verso l'uomo non sono cambiati.

Sanem e Can si incontrano

Sanem non farà altro che pensare a Can e sarà desiderosa di tornare insieme a lui, ma la donna sarà ignara del fatto che anche Divit non ha trascorso un solo giorno senza pensare a lei. Il fotografo, infatti, sarà ancora molto innamorato della sua ex fidanzata. In seguito Can e Sanem si incontreranno dopo tanto tempo e sin da subito sembrerà che tra i due ci sia ancora molta complicità.

Non ci vorrà molto, prima che la coppia sia pronta ad ammettere i reciproci sentimenti, ma un po' prima del confronto con la sua amata Can avrà un bruttissimo incidente in auto, che cambierà la sua vita.

Can ha un incidente

Sanem e Can saranno finalmente pronti ad ammettere i propri sentimenti, ma sfortunatamente Divit non farà in tempo a confessare il suo amore alla donna.

Can avrà un brutto incidente stradale, dopo il quale perderà la memoria degli ultimi due anni. Il fotografo dimenticherà tutto il tempo trascorso insieme a Sanem, compresa la loro conoscenza. Dopo la triste vicenda, Aydin sarà assai angosciata, ma non si perderà d'animo e vorrà trovare subito un modo per aiutare Can a riprendersi, così da recuperare la memoria persa. Il desiderio più grande di Sanem sarà quello di tornare insieme al suo amato. La donna non si arrenderà tanto facilmente.