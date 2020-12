Nelle puntate di DayDreamer in onda prossimamente su Canale 5, Sanem e Can si mostreranno sempre più orgogliosi nel tentare un riavvicinamento, ma la festa per la presentazione della campagna pubblicitaria delle Red Mode Cosmetics si presenterà come un'occasione ghiotta per la giovane Aydin per provare a fare un passo in avanti con il suo amato. La ragazza, però, non terrà conto dell'astuzia di Huma e della voglia di quest'ultima di vedere Sanem lontana da suo figlio.

Can e Sanem insieme alla presentazione della Red Mode Cosmetics

Dopo che Can dirà a Sanem di essere intenzionato ad accettare la proposta di Polen, e quindi di partire per realizzare un servizio fotografico nei Balcani, la ragazza si mostrerà sempre più fredda e distaccata nei confronti del fotografo.

Lo farà anche quando il ragazzo mostrerà la sua gelosia nei confronti di Yigit e del lavoro che quest'ultimo ha offerto alla giovane Aydin nella sua casa editrice.

La scelta di Can farà prendere a Sanem un'ulteriore decisione: dare le dimissioni dalla Fikri Harika. La ragazza, però, dovrà adempiere ai 15 giorni di preavviso e in questo lasso di tempo avrà ancora modo di lavorare alla campagna pubblicitaria per la Red Mode Cosmetics. La giovane Aydin dovrà anche occuparsi della presentazione e proprio durante quella serata potrebbero succedere delle cose inaspettate.

Can, orgoglioso, non si avvicinerà a Sanem

Sanem, grazie anche all'aiuto di Deren, riuscirà a portare a termine la presentazione.

Can non potrà che essere orgoglioso di lei e per questo motivo le farà i suoi più sentiti complimenti. Dopo il dovere, però, ci sarà spazio per il piacere, infatti si terrà una festa per festeggiare la buona riuscita del lavoro.

Can e Sanem, però, non la vivranno nel migliore dei modi: i due saranno molto distaccati, troppo orgogliosi per tentare un riavvicinamento.

Can non riuscirà a distogliere lo sguardo dalla giovane Aydin, ma nonostante ciò non farà un primo passo per parlarle.

Huma finge un malore e va via dalla festa con Can e Polen

Nel locale partirà la musica e Can non avrà il coraggio di chiedere a Sanem di ballare. Visto che la situazione rimarrà "bloccata", ci penserà Emre a dargli una mossa.

Il minore dei Divit si avvicinerà ai due ragazzi e congiungerà le loro mani. I due inizieranno a ballare, avvinghiati l'uno nell'altra e guardandosi intensamente negli occhi senza dire una parola. Ovviamente tutto accadrà sotto gli occhi delusi di Huma e Polen, che assiduamente architettano tutti i piani possibili e immaginabili per farli separare.

Quando terminerà la canzone Sanem chiederà a Can se dopo la festa possono parlare, ma l'ennesimo complotto di Huma manderà a monte tutto. Infatti, fingerà di avere un malore e per questo motivo verrà subito soccorsa dai suoi figli e la donna "stranamente" deciderà di andare via dalla festa proprio con Can e Polen. Sanem non potrà fare altro che rimanere delusa, riuscirà ad avere un'altra possibilità con Can?