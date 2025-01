Nelle prossime puntate di Tradimento, Yeşim non sopporterà la continua vicinanza tra Tarik e Güzide. Lui si precipiterà subito in ospedale dopo aver saputo che la moglie è in fin di vita a causa di un incidente stradale e Yeşim ne sarà profondamente infastidita. Non tollererà che Güzide sia sempre al centro della loro vita, arrivando persino a sperare che la donna non sopravviva a questa situazione.

Güzide in gravi condizioni, la famiglia Yenersoy sconvolta dall’incidente

Nella famiglia Yenersoy giungerà come un fulmine a ciel sereno la notizia dell'incidente stradale in cui è rimasta coinvolta Güzide.

La donna si stava recando da Ozan, dopo aver saputo che è rimasto coinvolto in una sparatoria in cui è morto il suo capo.

Mentre era alla guida della sua auto però, la donna ha ricevuto una telefonata da Oylum. Nel tentativo di rispondere, si è distratta e non ha visto un camion che stava sopraggiungendo. L'ha presa in pieno, riducendola in condizioni veramente gravi. La corsa in ospedale è stata disperata e Güzide è finita in terapia intensiva.

Oylum scopre l’incidente di Güzide e corre in ospedale con Tolga

La prima a scoprire dell'incidente sarà Oylum. Telefonerà alla madre, ma risponderà un'infermiera al suo posto, che la ragguaglierà in merito alla gravità della situazione. La ragazza correrà subito in ospedale insieme a Tolga, dove scoprirà che la madre è ricoverata in terapia intensiva.

Oylum chiamerà subito Ozan per dirgli quanto successo, ma lui non risponderà al telefono, ancora sconvolto per la morte del suo capo Nevzat. Ad Oylum non resterà che chiamare Tarik, che appena capirà la gravità della situazione cercherà di tranquillizzare Oylum stessa, dicendo che correrà subito da lei, cosa che non farà assolutamente piacere a Yeşim.

L'odio di Yeşim nei confronti di Güzide

"Perché stai andando in ospedale? Stai per divorziare da lei, tra un po' non sarà più tua moglie", chiederà sorpresa Yeşim e Tarik non capirà il suo atteggiamento: "Sei seria? Ma come puoi dire una cosa del genere?". Yeşim proverà a rimediare: "Non ti sto dicendo di non andare, ma non devi nemmeno essere così veloce".

Tarik terrà a fare una precisazione: "Güzide è la madre dei miei figli". Senza dire una parola di più andrà in ospedale, mentre Yeşim si sfogherà con Burcu.

"Ma come può scappare da quella donna", dirà arrabbiata, con Burcu che proverà a calmarla. "Questa donna combina qualcosa di nuovo ogni giorno, è costantemente al centro della nostra vita, non passa giorno senza di lei. Spero che muoia, così posso sbarazzarmi di lei", dirà Yeşim più perfida che mai, aggiungendo: "Spero proprio che non esca viva dalla terapia intensiva".