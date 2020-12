Il 3 dicembre è andata in onda una nuova puntata di È sempre Mezzogiorno e Antonella Clerici ha voluto ritagliare alcuni minuti per fare dei ringraziamenti speciali. La conduttrice ha detto di essere felicissima per gli ottimi risultati ottenuti dal nuovo format in termini di ascolti. Specie la puntata di mercoledì ha raggiunto un traguardo importante, ovvero, il 15% di share.

Per tale motivo, la presentatrice ha chiesto agli autori di tingersi una ciocca di capelli di biondo per festeggiare l'importante risultato raggiunto. Gli autori, dal canto loro, hanno agito in contropiede presentandosi in puntata con delle parrucche.

L'episodio, naturalmente, ha generato molta ilarità.

Il ringraziamento di Antonella Clerici per gli ascolti di È sempre Mezzogiorno

Antonella Clerici ha esordito con un sorriso smagliante nella puntata di È sempre Mezzogiorno di giovedì 3 dicembre. La donna ha salutato i telespettatori canticchiando il solito jingle e, dopo poco, ha voluto fare una doverosa premessa. La conduttrice ha detto: "Io volevo solo dirvi grazie, non mi piace spendere tante parole né nel bene né nel male". Antonella ha anche aggiunto: "Dico sempre che non mi sento né una regina né una cretina". Ad ogni modo, non ha potuto fare a meno di condividere con i fan gli ottimi risultati raggiunti dal programma. Successivamente, la presentatrice ha presentato gli altri protagonisti della puntata.

Gli autori si presentano con delle parrucche in studio

I collaboratori, però, sono entrati in studio indossando delle parrucche. Dinanzi tale visione, Clerici non ha potuto fare a meno di sorridere e di raccontare ai telespettatori cosa fosse accaduto. La protagonista ha ammesso che dietro le quinte ha detto: "Quando arriveremo al 15% di share facciamo che gli autori si fanno tutti una frezza bionda".

Antonella, però, ha confessato che non pensava che il programma fosse riuscito a raggiungere un simile traguardo in così poco tempo. Gli autori, allora, per prendere in giro la padrona di casa, hanno deciso di presentarsi in studio indossando delle parrucche.

Il commento di uno degli autori

Fulvio Marino in particolare, ha dichiarato: "Ero già pronto dall'inizio della stagione, ci credevamo dall'inizio".

La conduttrice di È sempre Mezzogiorno ha spiegato di aver voluto raccontare questo simpatico aneddoto ai suoi telespettatori in quanto è sempre stata molto sincera e trasparente con il pubblico. Ad ogni modo, dopo questa parentesi così esilarante, la donna è andata avanti con la trasmissione ed ha provveduto a mostrare la prima ricetta della giornata, ovvero, il pane di segale fatto in casa.