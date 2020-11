Luca Argentero è stato ospite di RTL attraverso un collegamento webcam ed è stato intervistato durante il programma Non Stop News. I conduttori Giusi Legrenzi e Pierluigì Diaco si sono soffermati soprattutto sulla serie Doc nelle tue mani, che sta appassionando numerosi telespettatori.

L'attore, infatti, ha parlato di questa esperienza descrivendola come una grandissima soddisfazione. Inoltre, si è soffermato ad esprimere concetti anche sulla sua carriera artistica e su tutte le soddisfazioni ottenute in circa 20 anni di lavoro.

Luca Argentero parla di Doc nelle tue mani

Nel corso del programma Non Stop News, in onda su RTL, è stato intervistato Luca Argentero.

Questa sera, giovedì 19 novembre, andrà in onda l'ultima puntata di Doc nelle tue mani. In merito alla fiction, l'attore ha detto: "È stata un'enorme scommessa vinta, perché il parametro delle serie medical è quello internazionale". Nello specifico, il protagonista dell'intervista ha ammesso di essere molto orgoglioso di essere riuscito a portare su Rai 1 un pubblico che è avvezzo a guardare serie internazionali. Luca ha poi aggiunto anche: "L'orgoglio grande è stato riuscire a scommettere su una storia incredibile e quando si tratta di una storia vera, lo è ancora di più". L'artista, inoltre, ha spiegato che la fiction sia riuscita a coinvolgere anche un pubblico che è poco incline a guardare la televisione.

La carriera dell'attore

Lui stesso attore ha detto di avere amici che sono rimasti intrappolati nelle dinamiche di Doc, pur non essendo appassionati di Serie TV. L'attore ha poi tessuto le lodi della LuxVide, che ha permesso la realizzazione di questa fiction. Nello specifico, ha detto che tale agenzia ha sempre lavorato in previsione di un pubblico non solo nazionale.

In merito alla sua carriera, invece, Argentero ha ricordato che la sua prima apparizione in televisione è avvenuta nel 2003, quando partecipò ad una edizione del Grande Fratello. Da quel momento in poi, ha capito di avere una grande passione per la recitazione. Per tale motivo, si è cimentato a capofitto in questo lavoro.

Luca ritiene di essere un uomo fortunato

Durante la sua vita, Luca ha avuto la possibilità di incontrare e di lavorare al fianco di persone di un certo calibro, tra registi e grandi maestri. Per tale motivo, non ha potuto fare a meno di ammettere di sentirsi molto fortunato per i successi raggiunti. Nello specifico, ha ricoperto ruoli disparati inseriti in contesti diversi tra cui: commedia, fantascienza, documentari, dramma e molto altro. In merito al ruolo dell'attore, il protagonista ha detto: "Serve un po' di talento, di abnegazione, di professionalità, ma anche fortuna".