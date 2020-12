Per Elisabetta Gregoraci è tempo di bilanci dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020. La showgirl calabrese ha scelto di abbandonare definitivamente il cast del reality show per tornare di nuovo dalla sua famiglia e riabbracciare così il suo grande amore, Nathan Falco Briatore. Un ritorno alla vita normale quello di Elisabetta che sabato 12 dicembre sarà ospite a Verissimo per la sua prima intervista ufficiale post reality show. E nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, Elisabetta avrà modo di parlare anche dell'amicizia speciale nata con Pierpaolo Pretelli e del rapporto con il suo ex marito Flavio Briatore.

Verissimo, la confessione di Elisabetta Gregoraci su Pierpaolo

Nel dettaglio, a proposito di quello che c'è stato all'interno della casa del GF Vip con Pierpaolo, Elisabetta, durante la registrazione dell'intervista, ha ammesso di avere le idee molto chiare e a Verissimo si può dire che abbia chiuso questo capitolo che l'ha vista protagonista su tutti i giornali e in televisione.

Elisabetta, infatti, non ha nascosto che Pierpaolo sia stata una persona molto importante per lei all'interno della casa del Grande Fratello Vip. "Abbiamo trovato la nostra comfort zone, stavo molto bene insieme a lui" ha ammesso Gregoraci nel corso dell'intervista ma al tempo stesso ha ammesso di non essersela sentita di andare avanti.

Il motivo? La casa del GF Vip non le sembrava il posto più adatto per farlo, ma a quanto pare Elisabetta non ha intenzione di spingersi oltre anche quando Pierpaolo lascerà la casa più spiata d'Italia e tornerà alla sua vita di tutti i giorni.

Dopo il GF Vip, Elisabetta Gregoraci chiude alla possibilità di una love story con Pierpaolo

"Rimarrà solo un'amicizia" ha ammesso Elisabetta, chiudendo così ad ogni possibilità di vederli insieme, come una coppia a tutti gli effetti.

In questo modo, quindi, Gregoraci ha ribadito ancora una volta il pensiero che aveva già espresso nelle ultime settimane all'interno della casa più spiata d'Italia.

A proposito, invece, di quello che è successo con Flavio Briatore dopo l'uscita dal GF Vip, Elisabetta ha rivelato di essere stata "sgridata" dal suo ex marito, che non avrebbe gradito alcuni comportamenti e il fatto di essere stato tirato in ballo molto spesso.

La frecciatina di Elisabetta alle "false amiche"

Non sono mancate neppure delle frecciatine a persone che Elisabetta considerava amiche fino a prima di mettere piede nella casa del GF Vip. "Hanno detto cose non vere quando io non potevo neanche difendermi" ha dichiarato Gregoraci aggiungendo che sentir parlare a sproposito e con volgarità, l'ha molto ferita.

Proprio per questo motivo, Elisabetta ha deciso di passare tutto nelle mani dei suoi avvocati che adesso faranno il loro lavoro contro chi ha sbagliato.