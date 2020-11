Il Grande Fratello Vip 2020 si allunga fino al prossimo mese di febbraio, ma non tutti i concorrenti attualmente in casa hanno reagito bene a questa notizia. In particolar modo Elisabetta Gregoraci, dopo aver scoperto che l'appuntamento con il reality show di Canale 5 è stato prolungato, ha subito ammesso di voler abbandonare in anticipo il gioco e che non sarebbe rimasta nella casa durante il periodo natalizio.

L'annuncio di Elisabetta Gregoraci: 'Ho deciso, vado via dal GF Vip'

"La mia decisione l'ho già presa, quello che dovevo dare l'ho dato, quindi vado" ha dichiarato senza troppi mezzi termini la bella showgirl calabrese, la quale ormai sembra aver fatto la sua scelta definitiva.

Elisabetta ha spiegato che per chi ha dei figli fuori dalla casa questo è un discorso completamente diverso e ha aggiunto che per lei è alquanto impossibile immaginare di dover trascorrere le feste di Natale lontana dal suo amato Nathan Falco e in generale dai suoi familiari.

Ecco perché Elisabetta si è detta pronta a gettare la spugna in anticipo e quindi ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip prima della finale in programma l'8 febbraio 2021.

Il video messaggio di Nathan Briatore per Elisabetta Gregoraci al GF Vip

A quanto pare, quindi, non è bastato il videomessaggio della scorsa settimana del piccolo Nathan che ha rassicurato mamma Elisabetta, confermandole che tutto stava proseguendo nel migliore dei modi e che lui si trovava in vacanza a Dubai con papà Flavio Briatore.

La voglia di riabbracciarlo e di trascorrere il periodo delle feste natalizie insieme è troppo forte per la dolce Elisabetta, la quale non ha nascosto che nel momento in cui andrà via dalla casa più spiata d'Italia, sentirà la mancanza di molti dei compagni di avventura che ha avuto modo di conoscere nel corso di questi mesi, in primis l'ex velino Pierpaolo Pretelli.

Confermato l'ingresso di 10 nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip: l'annuncio di Signorini

In attesa di scoprire se Elisabetta sarà l'unica concorrente che lascerà la casa più spiata d'Italia prima della fine prevista, il padrone di casa Alfonso Signorini, nel corso di una recente diretta fatta con 'Casa Chi', ha confessato che il mese di dicembre sarà ricco di novità e sorprese per il reality show.

Occhi puntati sull'arrivo in casa di ben 10 nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco, tanto che Signorini ha parlato di 'secondo cast' che andrà a sovrapporsi ai concorrenti già attualmente in gioco. La rosa dei nuovi inquilini sarà molto variegata e come ha anticipato il conduttore del GF Vip, ci sarà chi arriva da Temptation island ma anche volti del piccolo schermo, dello sporto e del mondo social.