Vittorio Conti sarà il protagonista assoluto degli episodi natalizi de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni, relative alle puntate in onda dal 21 al 25 dicembre, rivelano che il pubblicitario scoprirà che le ferie di Beatrice sono state revocate e si precipiterà a Villa Guarnieri per affrontare Adelaide. Nel frattempo Federico, grazie a Stefania, farà un grande regalo a Silvia passando la vigilia di Natale a con lei. Marcello soffrirà moltissimo per la fine della storia con Roberta e deciderà di restare a Milano e riprendere il lavoro in Caffetteria. Laura dovrà licenziare la nuova cameriera e per questo la proporrà a Clelia come sostituta di Roberta.

Agnese andrà in Sicilia con suo marito Giuseppe, ma farà recapitare un regalo ad Armando. Infine Gabriella e Cosimo sceglieranno la data delle nozze.

Il Paradiso delle signore, trame 21-25 dicembre: Laura fa una proposta a Clelia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, relative alle puntate in onda dal 21 al 25 dicembre, rivelano che a pochi giorni dal Natale Silvia avrà il morale a terra, così zia Ernesta e Stefania decideranno di fare l'albero per portare un po' di allegria in famiglia. Nel frattempo, Marcello sarà a pezzi per la fine della storia con Roberta e deciderà di mantenere il lavoro in Caffetteria. La sua decisione, però, costringerà Laura e Salvatore a licenziare la nuova cameriera Sofia Galbiati. La pasticciera, dispiaciuta per la ragazza, proporrà a Clelia di assumerla al posto di Roberta come Venere.

Intanto a casa Amato, in assenza di Agnese, alla cena della vigilia di Natale ci penseranno Salvatore e Rocco con l'aiuto di Armando e Marcello. Vittorio deciderà di passare la vigilia con Marta, Beatrice e i suoi nipoti, ma Adelaide organizzerà una riunione di famiglia e cercherà di allontanare la cognata e i nipoti di Vittorio, offrendo loro una vacanza in montagna a spese del Circolo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 25 dicembre: Beatrice si licenzia

Marcello continuerà a stare molto male per la fine della sua storia con Roberta e Laura e Salvatore saranno preoccupati per lui. Nel frattempo Beatrice declinerà l'offerta di Adelaide, visto che per lei i suoi figli sono più importanti di tutto e i due ragazzi sono desiderosi di passare le feste con zio Vittorio.

La donna, però non immaginerà che si sta mettendo contro Adelaide. Intanto Silvia vorrebbe che Federico passasse la vigilia con lei e così zia Ernesta, per farla felice, le dirà che il giovane ci sarà. Mentre Luciano lo pregherà di fare un gesto distensivo nei confronti della madre andando a pranzo da lei.

Marcello troverà in Ludovica un valido sostegno, mentre Vittorio scoprirà che le ferie di Beatrice sono state revocate all'improvviso e così si recherà subito alla Villa per affrontare Adelaide. Più tardi Maria, prima di recarsi in Sicilia per Natale, preparerà dei manicaretti per Rocco e Salvatore. Intanto il personale del Circolo avrà un diverbio con Serena e Pietro e Beatrice, non sopportando ciò, darà le dimissioni.

Luciano vorrà fare un regalo a Carletto e per questo si confronterà con Federico, mentre Umberto comprerà un presente per il ragazzo e chiederà a Vittorio di darglielo.

Al Paradiso, intanto, arriverà Babbo Natale con Serena e Carletto nelle vesti dii elfi. Intanto a casa Conti tutto sembrerà andare per il meglio, fino a quando Marta chiamerà per avvisare che a causa del maltempo non potrà tornare per Natale e così Vittorio passerà le festività natalizie con Beatrice, Pietro e Serena.

Il Paradiso delle signore: Federico perdona Silvia?

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore l'arrivo di Babbo Natale creerà un'atmosfera magica nel grande magazzino. Salvatore e Rocco rimarranno senza cena della vigilia, visto che qualcuno mangerà tutte le prelibatezze che aveva preparato Maria. Le Veneri, però, riusciranno a fargli una splendida sorpresa e così i due giovani, insieme agli amici Marcello e Armando, si godranno una splendida cena tra uomini.

Ferraris riceverà anche un regalo bellissimo. Intanto Stefania, innamorata di Federico e affezionata a Silvia, riuscirà a fare in modo che il ragazzo metta da parte il rancore che prova per la madre e passi la vigilia con lei. Luciano, invece, passerà il suo primo Natale con Clelia e Carletto.

A casa Conti, anche senza Marta, Vittorio passerà una splendida serata e Beatrice accetterà il suo invito e dormirà a casa sua. Il giorno di Natale Federico condividerà con Luciano un ricordo della sera passata con sua madre. L'uomo inviterà il ragazzo a perdonarla, in quanto ha commesso un grande errore, ma lo ha sempre amato. Intanto Gabriella e Cosimo sceglieranno finalmente la data del loro matrimonio, mentre Marcello e Salvatore passeranno il Natale in Caffetteria.

Vittorio deciderà di portare Beatrice, Pietro e Serena al Circolo per il pranzo di Natale. Nel frattempo, Armando riceverà la bicicletta con un biglietto di Agnese che è in Sicilia con suo marito Giuseppe. Infine Federico deciderà di guardare il regalo di Umberto, ma non sembrerà piacergli molto.