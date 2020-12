Enrico Brignano ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero. Il comico romano a distanza di due anni, ha replicato al tweet al vetriolo ricevuto da Asia Argento, per la presa di posizione su Fausto Brizzi. Secondo Brignano, la figlia di Dario Argento avrebbe una personalità bordeline.

La replica ad Asia Argento

Asia Argento è stata la prima donna ad accusare il regista di Hollywood Harvey Weinstein. Anche dall'impegno dell'attrice romana è nato il movimento "Me too" in difesa delle donne che hanno subito molestie. Dopo la denuncia della Argento, in Italia era accaduto un fatto analogo: alcune attrici avevano accusato il regista Fausto Brizzi di molestie.

In seguito alle affermazioni di Enrico Brignano che difendeva il regista, la figlia di Dario Argento aveva postato in dialetto romano un tweet al vetriolo sul comico: "Sei un gaggio, disgraziato e pure buzzicone. Se te vedo t'acciacco". A distanza di due anni, nell'intervista il diretto interessato ha deciso di rispondere. A detta di Brignano, tra i due c'era stata un'incomprensione: lui non aveva capito bene la storia della Argento mentre Asia non aveva capito la posizione del comico. Sulla figlia di Dario Argento, Enrico ha chiosato: "Lei è una donna impulsiva, un po' bordeline".

Il suo nuovo progetto professionale

Enrico Brignano tornerà su Rai 2 il 22 e 29 dicembre con uno show dal titolo "Per le feste". In occasione del suo nuovo progetto di lavoro, il comico ha cercato di dare una spiegazione sul perché sia stato richiamato dalla rete ammiraglia: "La rete fa ascolti sotto le aspettative e ci chiamano per questo".

Tuttavia, il 54enne si è detto onorato di tornare in televisione. Per l'occasione Brignano ha chiamato anche Mario Biondi, Stefano De Martino e Nicola Piovani. Enrico Brignano ha spiegato cosa significa per lui la comicità e ha confidato di non avere mai ricevuto una querela. Secondo il 54enne, una gag deve far ridere anche il personaggio che viene chiamato in causa: "Non puoi sproloquiare".

Infine, Enrico Brignano ha fornito la sua opinione sull'addio in Rai di Massimo Giletti. Per il comico, il giornalista è stato messo al bando perché dice sempre quello che pensa.

La vita privata

Prima di concludere l'intervista Enrico Brignano ha risposto a tutti coloro che lo definiscono "populista". Il diretto interessato ha ironizzato sulla vicenda: "Piuttosto che essere populista sono popolare".

Il 54enne ha riferito che proviene da una famiglia umile: la mamma era una fruttivendola che ora sta in pensione mentre suo fratello lavora con una ditta rifiuti di Roma. Il presentatore e comico televisivo ha chiuso la polemica: "Sono populista se dico che vorrei vivere in un paese in cui il rispetto della salute e del lavoro sono fondamentali?"

Infine, Enrico Brignano parlando della sua vita privata ha riferito che conduce una vita normale come ogni cittadino. Dal punto di vista sentimentale il comico ha ammesso di avere sposato Flora Canto: il fatto che sua moglie in passato abbia partecipato a Uomini e Donne come tronista non cambia nulla. Anche Flora, infatti, proviene da una famiglia molto umile.