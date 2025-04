Durante la seconda puntata di The Couple, c'è stato uno scambio di opinioni tra Antonino Spinalbese e Irma Testa: secondo l'hair stylist, la compagna di reality dovrebbe accettare le critiche con più leggerezza. Nel post puntata, parlando con i fratelli Mileto e Andrea Tabanelli, Spinalbese ha criticato la coinquilina: "Nominami e basta, perché non ce la faccio più a spiegare sempre lo stesso concetto".

Lo sfogo di Spinalbese

Terminata la diretta, Antonino Spinalbese è tornato sulla screzio avuto con Irma Testa: "Con chi si è fissata? Con me. È bestiale, ma perché?".

A seguire il concorrente ha spiegato il motivo per cui ha deciso di dare un consiglio alle sorelle Testa: "Io ho semplicemente dato un consiglio su come fare bella figura visto che non sono mai state in tv". E ancora: "A me piace il gioco quindi giochiamo, ma non capisco perché deve insistere così. Nominami e basta perché non ce la faccio più a spiegare sempre lo stesso concetto".

In un secondo momento, Antonino ha raggiunto Irma in giardino per poi confrontarsi con lei: "Il messaggio che tu hai voluto far passare non mi è piaciuto. Perché non ti sono piaciute le mie parole?". Infine, Spinalbese ha rinnovato i consigli alla concorrente: "Vivi tutto con più leggerezza, questo è un gioco, non è che uno giudica sul personale.

Poi è normale che tutti vogliamo vincere vista la posta in palio".

Le parole di Irma Testa

Dopo aver ascoltato la versione di Antonino, Irma Testa ha spiegato il suo punto di vista: "Io credo che nel gioco bisogna essere sempre leali, ma non si può affossare una persona per emergere". Al tempo stesso, però, la campionessa di pugilato ha ribadito di non aver nulla contro Spinalbese: "Io l'ho detto in confessionale che tu sei una persona leale e se ci fosse bisogno non esiteresti ad aiutare il prossimo a costo di rimanere indietro".

I motivi dello screzio

Lo screzio tra Antonino e Irma è stato causato da un commento delle sorelle Boccoli.

Brigitta e Benedicta hanno spiegato che, durante le nomination, avrebbero nominato le concorrenti più forti fisicamente e quindi la scelta è ricaduta su Irma e Lucia Testa. Tuttavia, entrambe le sorelle Boccoli hanno specificato di non avere nulla contro le sorelle Testa: "Lontano da qui ci frequenteremo, perché lo so.

Qui dentro però tutti abbiamo l'obbiettivo di vincere il montepremi finale, quindi è giusto che ognuno effettui una strategia".

A differenza di Lucia, Irma Testa non è riuscita a trattenere le lacrime, affermando di essere dispiaciuta in quanto credeva di aver costruito un ottimo rapporto con le sorelle Boccoli. Antonino Spinalbese, poi, è intervenuto per punzecchiare Irma Testa: "Questo è un gioco, non prendere ogni giudizio sul personale".