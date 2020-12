Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera Una vita con le anticipazioni degli episodi spagnoli. Genoveva Salmeron avrà in mente un nuovo piano contro l'avvocato Felipe: mandarlo direttamente in prigione per un amore mai corrisposto. Il piano avrà inizio quando l'Alvarez Hermoso e l'ex moglie di Alfredo Bryce decideranno di allearsi per cercare di non mandare in carcere Natalia Quesada. Quest'ultima avrà sulle spalle un'accusa di omicidio dopo la confessione da parte di Marcos. Intanto, Genoveva Salmeron vorrà tenere sotto controllo il suo ex amato e lo farà seguire dalla sorella di Aurelio Quesada.

Ma tra Natalia e l'Alvarez Hermoso accadrà qualcosa di inatteso: i due si avvicineranno sempre di più e inizieranno a provare dei sentimenti passionali. Infine, le anticipazioni rivelano che Genoveva cercherà di organizzare un piano per mandare definitivamente in carcere l'avvocato Felipe, mentre si scoprirà che Marcos ha molestato in Messico Natalia Quesada.

Spoiler Una vita: Natalia finirà in prigione con l'accusa di aver ucciso Felicia

Nelle prossime puntate spagnola di Una vita Natalia finirà in carcere con l'accusa di aver ucciso Felicia. Felipe sarà disposto a fare di tutto per farla uscire dal carcere, mentre Genoveva Salmeron inizierà ad avere una relazione amorosa e segreta con Aurelio Quesada. Nel frattempo, l'avvocato Felipe riuscirà a far uscire momentaneamente dal carcere la sua nuova amata e non spenderà parole carine nei confronti di Genoveva.

Quest'ultima sentirà le parole del suo ex amato e deciderà di vendicarsi nei suoi confronti.

Prossimi episodi, Una vita: l'ex moglie di Alfredo Bryce cercherà di vendicarsi contro l'Alvarez Hermoso

Nei prossimi episodi della soap opera Una vita, l'ex moglie di Bryce organizzerà un piano per vendicarsi di Felipe. Dunque, l’Alvarez Hermoso finirà nel mirino della nuova dark lady di Acacias 38, visto che non avrà alcuna intenzione di farsi trattare in questo modo.

Ma in che cosa consiste il piano della perfida Salmeron? Quest'ultima cercherà in tutti i modi di mandare in prigione l'ex fidanzato della domestica brasiliana Marcia Sampaio. Riuscirà la donna a vendicarsi in questo modo per un amore che non è stato mai realmente ricambiato dal giovane? Infine, si verrà a scoprire che Natalia quando si trovava in Messico ha subito degli abusi da parte di Marcos.

Dunque, si scoprirà per quale motivo Aurelio Quesada ha sempre provato un odio nei confronti di Marcos. Per scoprire tutte le prossime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, bisognerà attendere i prossimi spoiler spagnoli.