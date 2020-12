Nel numero del settimanale Nuovo Tv, in edicola giovedì 3 dicembre, è spuntato un articolo inerente Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Stando a quanto emerso pare che l'imprenditore non abbia gradito alcune questioni che sono state tirate in ballo durante l'esperienza della sua ex moglie all'interno della casa del GF Vip.

Il protagonista sarebbe così arrabbiato al punto da pensare addirittura di ridiscutere gli accordi stipulati con la donna sul divorzio che sarebbero alquanto generosi. Al momento, però, il diretto interessato non ha proferito parola in merito.

I gesti non apprezzati da Flavio Briatore: l'avvicinamento a Pierpaolo

Flavio Briatore, secondo quanto riportato da Nuovo, non avrebbe gradito l'essere stato tirato in ballo svariate volte durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip di Elisabetta Gregoraci. In primo luogo l'imprenditore pare non abbia apprezzato il fatto che la sua ex moglie si sia avvicinata in modo eccessivo all'ex velino Pierpaolo Pretelli. La donna, infatti, sembrerebbe essere vincolata ad un contratto con il suo ex marito per cui per tre anni non avrebbe dovuto farsi immortalare con altri uomini. Inoltre, a non andare a genio a Flavio pare siano state anche la recente querelle con Giulia Salemi.

Gli altri gossip su Elisabetta Gregoraci

Nelle ultime puntate del GF Vip, infatti, l'influencer è stata accusata di aver flirtato con Briatore durante una vacanza in Sardegna pagata dall'imprenditore. Questo ha sollevato accese discussioni tra Elisabetta e Giulia. Infine, un altro Gossip che avrebbe contribuito ad inasprire l'animo di Flavio riguarda le gravi accuse mosse da Mino Magli.

Quest'ultimo ha dichiarato nei salotti di Barbara D'Urso di aver avuto un flirt con l'ex conduttrice di Made in Sud mentre la donna era ancora sposata con Briatore. Sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti, infatti, si legge: "Flavio non avrebbe gradito il comportamento della mamma di suo figlio, il ricco manager sarebbe nero dalla rabbia".

La presunta decisione dell'imprenditore sugli accordi di divorzio

Tra le varie dichiarazioni, inoltre, è presente anche la seguente: "Sarebbe pronto a rivedere gli accordi firmati in sede di divorzio, accordi molto generosi nei confronti dell'ex moglie". Queste sono state le parole con cui i giornalisti del settimanale hanno concluso l'articolo inerente questo argomento. Al momento, Elisabetta Gregoraci non è stata messa al corrente di quanto starebbe accadendo al di fuori della casa. Per tale motivo, non ci resta che attendere le prossime puntate per capire come si evolverà la vicenda.