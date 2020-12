In queste ore, nella casa del GF Vip si è consumata una lite furiosa tra Elisabetta Gregoraci e Rosalinda Cannavò. La prima ha rimproverato alla seconda il non essersi interessata a lei dopo la discussione con Giulia Salemi.

Rosalinda, dal canto suo, ha provato a spiegare le sue ragioni, ma la showgirl non ne ha voluto sapere. La discussione è degenerata al punto che è stato necessario l'intervento di Stefania Orlando e Dayane Mello. Proprio mentre parlava quest'ultima, però, Gregoraci ha insinuato che le sue interlocutrici fossero delle lavandaie.

Scoppia la lite tra Elisabetta e Rosalinda al GF Vip

Elisabetta Gregoraci e Rosalinda Cannavò hanno avuto un duro screzio in queste ore nella casa del GF Vip. Tutto è cominciato nel momento in cui la showgirl ha redarguito l'attrice dicendole di esserci rimasta molto male per un suo atteggiamento. Nello specifico, Elisabetta non ha apprezzato il fatto che la sua interlocutrice non le avesse chiesto come stesse dopo la discussione avvenuta in puntata con Giulia Salemi. L'attrice, allora, ha detto: "Se non venivo io da te, tu non mi rivolgervi neppure la parola". L'ex di Flavio Briatore ha smentito la versione dei fatti della donna dicendo di essersi sentita ignorata da lei.

L'intervento di Stefania Orlando

La lite, partita sotto la doccia, è proseguita nel bagno della casa. La showgirl a quel punto ha detto: "Quando stai male tu e succedono le cose a te io vengo sempre, ci sono rimasta molto male". Elisabetta, dunque, è rimasta delusa da Rosalinda, non solo perché non ha mostrato interesse nei suoi confronti, ma anche perché ha parlato male di lei con altre compagne di avventura.

Ad un certo punto, il diverbio ha coinvolto anche Stefania. L'ex conduttrice Rai ha attaccato Cannavò facendo delle allusioni: "Lei può intromettersi e giudicare".

Le parole di Dayane e l'offesa della showgirl

Successivamente, le due donne si sono confrontate in un ennesimo faccia a faccia all'interno della camera da letto.

In tale occasione, Rosalinda ha detto di non essersi avvicinata ad Elisabetta in quanto, ogni volta che cercava lo sguardo della showgirl, lei la ignorava. Dopo poco si è intromessa Dayane, ma Elisabetta l'ha subito liquidata dicendo: "Rosalinda è grande e grossa e se voglio parlare con lei non ti devi mettere in mezzo tu". La modella, però, non si è placata, al punto che Gregoraci ha sbottato dicendo: "È una lavanderia". Rosalinda si è sentita molto offesa da questa affermazione al punto che ha ribadito di essere fiera di essere una lavandaia. L'ex di Briatore ha provato a concludere la discussione esortando la ragazza a parlare in privato e a non dimenarsi coinvolgendo altre protagoniste del reality.