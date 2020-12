Nella giornata di mercoledì 2 dicembre Elisabetta Gregoraci ha svelato nuovi retroscena sulla lite avvenuta in Sardegna con Giulia Salemi. Scendendo nel dettaglio, la showgirl calabrese nel confessionale del Grande Fratello Vip ha riferito che la modella italo-persiana chiamava continuamente Flavio Briatore per cercare una cena o un alloggio gratis.

La versione di Elisabetta

In occasione della 22esima puntata del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha acceso la miccia. Il conduttore del reality show ha chiesto chiarezza sulla presunta lite avvenuta in Sardegna fra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi.

Nel pomeriggio del 2 dicembre, Elisabetta ha fornito la sua versione dei fatti in occasione di un duro sfogo in confessionale. A detta della showgirl calabrese, la modella italo-persiana avrebbe più volte chiamato Flavio Briatore per evitare di pagare una cena e un alloggio. Stando a quanto riferito dalla Gregoraci, Salemi avrebbe anche fatto delle proposte all'imprenditore piemontese. Nel corso del suo sfogo, la 40enne ha spiegato che non si sente offesa per essere stata definita una persona snob. Al contrario la diretta interessata ha parlato di affinità tra persone. Elisabetta ha spiegato che quando si relaziona con il prossimo può esserci o meno un'intesa, ma questo non significa essere una persona snob.

A detta della gieffina, tra lei e Salemi non ci sarà mai una certa confidenza. Elisabetta in confessionale ha anche riferito di non avere accettato la motivazione con cui la 27enne l'ha nominata: "Ha detto che non ha nulla di personale".

Infine, Gregoraci ha rincarato la dose sui presunti messaggi inviati da Giulia all'imprenditore piemontese.

Elisabetta ha chiosato: "Ci sono delle telefonate in casa. Mentre eravamo in casa noi tre, questa chiamava". La showgirl ha spiegato di non poter parlare di alcune cose accadute quell'estate in Sardegna, ma ha specificato che non può fare finta di niente.

La reazione di Giulia Salemi

Di fronte alle nuove dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi è scoppiata in lacrime.

L'influencer ha ribadito di non voler passare per quella che non è. Nel precisare che non è una persona "scroccona" ha aggiunto: "Non chiedo proprio nulla, non evito di pagare". Insomma, ancora una volta le due coinquiline avrebbero dichiarato una versione dei fatti contrapposta.

Con tutta probabilità Alfonso Signorini potrebbe trattare la vicenda in occasione della 23esima puntata del reality show di Canale 5. Nel frattempo, in una diretta Instagram di Casa Chi Maurizio Costanzo ha ammonito l'atteggiamento del duo Gregoraci-Salemi: "Potrebbero tornare al mercato tutte e due".