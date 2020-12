Al GF Vip sta cambiare tutto: nelle prossime settimane ci saranno tanti nuovi ingressi nel cast e sul web già circolano indiscrezioni su chi saranno alcuni futuri abitanti della casa più spiata d'Italia. Tvblog sostiene che due donne molto diverse tra loro starebbero per debuttare nel reality: Cecilia Capriotti e l'ex tronista Sonia Lorenzini. Giacomo Urtis, intanto, sta per essere promosso da ospite a membro fisso del cast, mentre Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini starebbero per abbandonare dopo la notizia dell'allungamento fino a febbraio.

Due nomi nuovi per il cast del GF Vip 5

Da qui al 14 dicembre, ci saranno 10 nuovi ingressi nella casa del GF Vip.

Se il settimanale Chi ha anticipato i nomi di Samantha De Grenet, Mario Ermito, Carlotta Dell'Isola, Andrea Zenga, Filippo Nardi e Ginevra Lamborghini, in queste ore Tvblog ha svelato l'identità di altre due possibili concorrenti del reality.

Stando a quello che si legge in rete, a breve dovrebbero varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà per restarci, Cecilia Capriotti e Sonia Lorenzini: le due sono considerate in cima alla lista dei personaggi famosi che nei prossimi giorni potrebbero diventare 'vipponi' a tutti gli effetti. La showgirl e l'ex tronista di Uomini e donne non sono ancora state confermate dagli addetti ai lavori, ma nel giro di poco tempo potrebbero essere ufficializzate nel cast del programma che sta ottenendo un inaspettato successo dallo scorso settembre.

Giacomo Urtis diventa concorrente del GF Vip

I 10 personaggi famosi che stanno per entrare a far parte del cast della quinta edizione del GF Vip, sono stati scelti in corsa per due ragioni strettamente legate tra loro. Da quando si è saputo che Mediaset ha deciso di allungare il reality fino a metà febbraio, gli addetti ai lavori hanno cominciato a fare i casting per i nuovi concorrenti da inserire nel gruppo di reclusi da quasi tre mesi.

La notizia che ha spiazzato tutti i vipponi, potrebbe portare ad almeno due abbandoni: Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci sembrano seriamente intenzionati a ritirarsi dal gioco per poter trascorrere il Natale con i propri cari. Per sopperire a queste sempre più probabili defezioni, gli autori hanno pensato bene di promuovere Giacomo Urtis da ospite ad inquilino ufficiale della casa: dopo tre settimane di permanenza nella casa, il medico estetico sta per diventare un concorrente e da stasera, venerdì 4 dicembre, potrà nominare ed essere nominato.

Curiosità sui probabili futuri abitanti della casa

Le otto celebrità che sono state accostate al GF Vip 5 sono tutte diverse tra loro e provengono da settori diversi del mondo dello sport e dello spettacolo. Samantha De Grenet è un'apprezzata conduttrice e opinionista che si è fatta notare qualche anno fa come naufraga dell'Isola dei Famosi. Carlotta Dell'Isola è stata concorrente dell'ultima stagione di Temptation Island, quella che è andata in onda in autunno, e si è distinta per schiettezza e romanità. Mario Ermito e Filippo Nardi hanno già partecipato al reality Mediaset in passato: il modello ha preso parte a una recente annata Nip, mentre il conte è ricordato per la sfuriata che ha avuto in confessionale per l'assenza delle sigarette (pare che l'uomo abbia avuto un flirt con Elisabetta Gregoraci).

Andrea Zenga è 'figlio d'arte': il papà Walter è stato un famoso portiere della Nazionale di calcio e pare non sia in ottimi rapporti col futuro vippone. Ginevra Lamborghini è sorella della cantante Elettra: le due non si parlano, tant'è che l'artista non ha invitato la parente al suo matrimonio. Cecilia Capriotti è opinionista di molti programmi di Barbara D'Urso, ma anche una presenza costante sulle riviste di Gossip; Sonia Lorenzini è un'influencer che è diventata nota grazie alla doppia partecipazione a Uomini e Donne, prima come corteggiatrice e poi come tronista.