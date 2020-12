Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che sono andate in onda in Spagna e che presto arriveranno in Italia su Canale 5, Natalia Quesada l'amante di Felipe Alvarez Hermoso verrà arrestata con l'accusa di aver ucciso Felicia. L'avvocato dovrà accettare nuovamente l'aiuto di Genoveva Salmeron per salvare la sua amante.

Nel frattempo, Marcos (l'uomo con cui Felicia ha deciso di rifarsi una vita) vorrà scoprire tutta la verità sulla morte della sua compagna e alla fine verrà fuori che la donna è stata avvelenata. Tutti gli indizi del commissario Mendez porteranno alla colpevolezza di Natalia, la giovane sorella di Aurelio Quesada.

I Quesada si alleeranno con Genoveva Salmeron

Nelle puntate di Una Vita in onda prossimamente in Italia, arriveranno ad Acacias 38 i fratelli Quesada che porteranno scompiglio nel quartiere. In un primo momento, Natalia sedurrà Antonito Palacios per rovinare il matrimonio con Lolita. Poi, Natalia e Aurelio si alleeranno con Genoveva per il predominio del quartiere spagnolo.

Successivamente, Salmeron vorrà tenere Felipe sotto controllo e così farà avvicinare Quesada all'avvocato. Purtroppo per la dark lady di Acacias 38 succederà l'inaspettato: Alvarez Hermoso e Natalia si innamoreranno. Genoveva proverà quindi a contrastare la loro storia d'amore e addirittura arriverà a minacciare la sorella di Aurelio.

In particolare, Salmeron dirà alla giovane che se non rispetterà il piano, la denuncerà alla polizia come spia della Germania.

Genoveva e Aurelio rapiranno Natalia

Poco dopo, Genoveva sarà chiamata a mettere in salvo Natalia che rischierà il carcere perché accusata di aver ucciso Felicia. In particolare, la dark lady penserà bene di rapire insieme ad Aurelio la giovane Quesada, in modo tale da allontanarla dal quartiere spagnolo.

Ma quando avverrà il momento del rapimento, Felipe impedirà tutto grazie all'aiuto di Jacinto e Ignacio. Infine Aurelio racconterà tutto alla sorella che si infurierà quando scoprirà che è stata un'idea del fratello quella del rapimento.

Il peggio però sarà dietro l'angolo. Mentre Felipe sta per baciare Natalia, quest'ultima verrà arrestata.

L'avvocato temerà che Mendez non abbia rispettato il loro accordo, in quanto avrebbero dovuti incontrarsi nel pomeriggio e in quella circostanza Alvarez Hermoso si sarebbe assunto la responsabilità della difesa della ragazza.

Intanto, Genoveva consiglierà ad Aurelio di fidarsi di Felipe e a questo punto, Salmeron e l'avvocato si alleeranno nuovamente per aiutare Natalia. Nel frattempo, Aurelio e Marcos si affronteranno di fronte a tutti i vicini armati di tutto punto.