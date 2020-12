Prosegue l'appuntamento con Tempesta d'amore e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 14 al 20 dicembre 2020 in prima visione su Rete 4 rivelano che Valentina deciderà di prendersi cura di suo padre Robert dopo aver scoperto tutta la verità sul difficile momento che l'uomo sta affrontando. Intanto Ariane penserà di organizzare una festa di fidanzamento molto sfarzosa con Christoph. Tuttavia, sapendo che l'uomo si trova al verde dal punto di vista economico, gli dirà che ci penserà lei a coprire tutte le spese previste per non metterlo in difficoltà.

Tempesta d'amore, anticipazioni puntate 14-20 dicembre 2020

Nel dettaglio, Robert apparirà sempre più giù di morale e a un certo punto deciderà di essere sincero con sua figlia Valentina. Le trame di Tempesta d'amore rivelano che l'uomo le confesserà di aver scoperto che in realtà Emilio non è suo figlio, così come aveva creduto per tutto questo tempo.

Un vero e proprio choc per Robert ma adesso anche per Valentina, la quale, mossa dalla compassione nei confronti del padre e consapevole del fatto che l'uomo stia molto soffrendo, deciderà di restare al suo fianco e di prendersene cura per aiutarlo a superare nel migliore dei modi questo difficile momento della sua vita.

Robert confessa tutta la verità a Valentina

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Tempesta d'amore dal 14 al 20 dicembre 2020 rivelano che Robert deciderà di essere sincero fino in fondo con sua figlia e così le confesserà anche di essersi separato da Eva. Ormai la ragazza è a conoscenza di tutta la situazione e sa perfettamente come stanno le cose.

Nel frattempo Ariane pensa di organizzare la festa di fidanzamento ma sa bene che il suo futuro sposo Christoph non se la cava bene dal punto di vista economico. Per l'uomo è un periodo molto difficile, così Ariane si propone di pagare di tasca sua tutte le spese. Un duro colpo per Christoph che, essendo un uomo d'onore, le suggerirà subito che non permetterà mai che ciò accada.

Dirk e Linda, arriva la separazione: anticipazioni Tempesta d'amore 14-20 dicembre

Le anticipazioni di Tempesta d'amore fino al prossimo 20 dicembre 2020 raccontano che Christoph deciderà di recarsi nel suo rifugio segreto, dove ha nascosto un'ingente somma di denaro. L'uomo, però, non sa che nel tragitto per raggiungere il nascondiglio, qualcuno lo ha seguito.

E poi ancora arriverà il momento della fatidica separazione tra Dirk e Linda. Ormai le strade dei due intraprenderanno definitivamente percorsi differenti. A questo punto Dirk non potrà fare altro che mettersi l'anima in pace e rendersi conto che non ci sarà più alcun futuro con la sua ex moglie.