Va pian piano definendosi il cast della seconda parte del Grande Fratello Vip 5: oltre ai sei personaggi famosi che sono stati ufficializzati dall'ultimo numero di Chi, c'è un altro volto noto che sarebbe prossimo a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà. Secondo quello che ha riportato Riccardo Signoretti sui social network, l'ex tronista Sonia Lorenzini sarebbe una delle new entry del reality Mediaset. Dagospia, invece, fa sapere che un'icona Lgbt, soprattutto dell'ambiente milanese, starebbe per entrare nella casa come ospite.

Nuove indiscrezioni sui concorrenti in arrivo al GF Vip

Da qui al 14 dicembre saranno dieci i personaggi famosi che entreranno a far parte del cast del GF Vip 5. Il direttore Riccardo Signoretti ha fatto il nome di una ragazza che potrebbe debuttare nel reality di Canale 5 a breve.

Secondo le voci che sono arrivate all'orecchio del direttore del settimanale Nuovo, tra le new entry del programma Mediaset ci sarebbe anche Sonia Lorenzini, ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne.

La modenese è conosciuta soprattutto per la sua doppia esperienza nel dating show di Maria De Filippi, ma anche per la paparazzata in compagnia di Eros Ramazzotti qualche mese fa in un maneggio.

Quella sulla partecipazione dell'influencer alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini, comunque, al momento è soltanto un'indiscrezione: gli addetti ai lavori non hanno ancora confermato, ma neppure smentito, il Gossip sul possibile ingresso di Sonia nella casa più spiata d'Italia nel ruolo di concorrente.

Altro ospite speciale al GF Vip 5

Un altro rumor che sta circolando sul GF Vip 5 è quello lanciato da Dagospia, in merito a un altro nuovo ingresso. Pare che la produzione abbia deciso di puntare di nuovo su un ospite esterno dopo il successo che ha avuto Giacomo Urtis in questo ruolo.

Sul blog di Roberto D'Agostino, infatti, si legge che presto Elenoire Ferruzzi parteciperà a qualche puntata del programma Mediaset, ma non nel ruolo di concorrente.

L'icona Lgbt, conosciuta soprattutto nell'ambiente milanese, dovrebbe soggiornare nella casa di Cinecittà per qualche tempo senza mai gareggiare con gli altri inquilini.

I nomi di sei nuovi concorrenti del GF Vip 5

Dovrebbero mancare una o al massimo due puntate al momento in cui i concorrenti del GF Vip dovranno ufficializzare la loro decisione in merito alla prosecuzione dell'avventura nella casa: dopo aver saputo che il reality andrà in onda fino a metà febbraio, gli inquilini verranno chiamati a comunicare al pubblico e agli addetti ai lavori se intendono andare avanti finché non saranno eliminati al televoto oppure se vogliono ritirarsi dal gioco.

In vista di alcuni possibili abbandoni, ma anche a fronte di quasi altri tre mesi di programmazione, gli autori del format hanno selezionato un folto gruppo di personaggi famosi da aggiungere al cast.

Il numero di Chi che è uscito il 2 dicembre, ha confermato l'imminente ingresso nella casa di: Samantha De Grenet, Filippo Nardi, Mario Ermito, Andrea Zenga, Carlotta Dell'Isola e Ginevra Lamborghini. Alcuni di questi futuri vipponi sono conosciuti soprattutto per i loro legami di parentela: stanno per debuttare al GF Vip il figlio di Walter Zenga e la sorella di Elettra Lamborghini, quella con la quale non si parla da tempo. Carlotta, invece, ha partecipato all'ultima edizione di Temptation Island, Nardi ed Ermito sono degli ex inquilini della Casa, mentre per De Grenet è il debutto assoluto.