Proprio nel giorno in cui il settimanale Chi ha ufficializzato l'imminente ingresso nella casa del GF Vip di Carlotta Dell'Isola, un'altra ex di Temptation Island si è esposta per fare delle insinuazioni piuttosto pesanti sulla romana. Sofia Calesso, intervistata da Deianira Marzano per Più Donna, ha detto che secondo lei l'ex "collega" di reality sarebbe stata scelta per partecipare a vari programmi tv sia per un'amicizia pregressa che avrebbe con Alessia Marcuzzi che per la preferenza che Maria De Filippi avrebbe manifestato nei suoi confronti.

Rumore su Carlotta nel cast del GF Vip

Il numero di Chi che uscirà il 2 dicembre, anticipa che Carlotta Dell'Isola è uno dei dieci nuovi concorrenti del GF Vip 5: la ragazza entrerà nella casa più spiata d'Italia nei prossimi giorni, ma in rete già sta montando una polemica a riguardo.

Deianira Marzano, infatti, ha raccolto lo sfogo di una giovane che pochi mesi fa ha condiviso con la romana l'esperienza nel villaggio di Temptation Island: Sofia Calesso ha sparato a zero sull'ex collega dicendo cose anche piuttosto gravi sulla sua "ascesa" in televisione.

Interpellata sulla notizia dell'imminente ingresso di Carlotta nel cast del reality condotto da Alfonso Signorini, la napoletana ha detto: "Come mai a lei è regalata tutta questa esposizione mediatica? La presenza in tv non credo sia casuale, Maria De Filippi mi sembra abbia detto in trasmissione che fosse la sua preferita".

La ragazza ha fatto anche riferimento alla recente ospitata della Dell'Isola e del compagno Nello a una puntata del Maurizio Costanzo Show: i due sono stati gli unici protagonisti dell'ultima edizione di Temptation ad apparire sul piccolo schermo dopo la fine della trasmissione.

Polemica sulla partecipazione di Carlotta al GF Vip 5

In merito allo spazio che è stato dato a Carlotta nell'edizione di Temptation Island che è andata in onda a settembre scorso, Sofia ha insinuato che la conduttrice avesse un occhio di riguardo per la romana.

"Conosceva Alessia Marcuzzi prima del reality, dovrebbe far parte dell'agenzia di Francesco Facchinetti", ha detto la Calesso nell'intervista che ha rilasciato a Deianira nelle ultime ore.

La napoletana si è anche detta contenta del successo televisivo che sta ottenendo la Dell'Isola, anche se non le sembra giusto che sia l'unica alla quale si stanno dando delle possibilità di apparire dopo l'esperienza nel villaggio.

"Le stanno dando opportunità solo per una questione di conoscenze. Questo non lo penso solo io, anche altri che non hanno il coraggio di parlare", ha concluso la ragazza.

I sei nuovi concorrenti del GF Vip

Prima che Sofia facesse delle insinuazioni sul suo exploit in televisione dopo Temptation Island, Carlotta era al centro del Gossip per la notizia del suo imminente ingresso nella casa del GF Vip.

Il numero del settimanale Chi che uscirà mercoledì 2 dicembre, anticipa che la Dell'Isola è una delle dieci new entry del reality Mediaset, ovvero uno dei personaggi famosi che da qui al giorno 14 entreranno a far parte del gruppo di vipponi.

Gli altri cinque futuri concorrenti del format condotto da Alfonso Signorini, sono: la showgirl ed ex naufraga Samantha De Grenet, il modello ed ex gieffino Mario Ermito, il conte e opinionista Filippo Nardi, il figlio di Walter Zenga, Andrea, e la sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra.

A questi inquilini ormai ufficiali, nei prossimi giorni se ne aggiungeranno altri quattro: tra questi, dovrebbe esserci anche il concorrente che è stato scelto per soddisfare la richiesta di Tommaso Zorzi di poter avere qualcuno da corteggiare nella casa.