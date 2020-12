Continua la crisi di Rosalinda Cannavò al GF Vip 5: la siciliana piange quasi tutti i giorni per il distacco che si è creato tra lei e Dayane da quando in casa sono entrati i nuovi concorrenti. La bella attrice, in particolare, ha ammesso di essere gelosa dell'amicizia che Mello sta coltivando con Sonia Lorenzini, arrivando a confessare di provare un sentimento d'amore per la brasiliana alla quale si è legata più di tre mesi fa nella casa.

Lo sfogo di Rosalinda al GF Vip

Da quando nella casa del GF Vip sono entrati Samantha, Filippo e Sonia, molti rapporti d'amicizia tra i vipponi hanno iniziato a vacillare.

Adua, in particolare, non accetta il fatto che Dayane stia stringendo nuovi legami davanti alle telecamere, alcuni dei quali le ricordano tanto quello speciale tutto loro.

Chiacchierando con Giulia delle discussioni che sta avendo con Mello in questi giorni, Rosalinda ha ammesso: "Io le voglio bene, ma non riusciamo a comprenderci. È come se parlassimo lingue diverse. Io ho capito lei, ma lei non comprende me".

La siciliana ha spiegato le ragioni per le quali sta attraversando un momento di forte crisi: "Alcuni gesti che fa con Sonia mi danno fastidio, come quando le dice di entrare in vasca insieme. Ci resto male, perché erano cose che lei faceva con me".

Il sentimento di Adua per Dayane dopo tre mesi di GF Vip

Nel raccontare a Salemi quali sono le cose che la stanno facendo soffrire negli ultimi giorni, Adua si è lasciata andare ad una inaspettata confessione sul sentimento che nutre nei confronti di Mello, della quale è gelosissima.

"In un certo senso io sono innamorata di Dayane. Non c'è distinzione tra amore e amicizia. Io la amo con tutto il mio cuore, per questo posso avere reazioni esagerate", ha fatto sapere la ragazza il 16 dicembre davanti alle telecamere del GF Vip.

Ritornando al rapporto che la modella sta costruendo con Sonia da una settimana a questa parte, Del Vesco ha chiosato: "Vederla con lei mi infastidisce, l'ho ammesso.

Lei sa bene che questa situazione non mi piace".

Giulia ha provato a spronare la compagna di reality ad andare oltre la sua gelosia, perché potrebbe essere proprio questo suo atteggiamento di chiusura ad allontanare ancora di più la brasiliana da lei e ad avvicinarla alla neo entrata Lorenzini.

'Rosmello' in crisi al GF Vip dopo i nuovi ingressi

A creare un inedito distacco tra Rosalinda e Dayane, sono stati soprattutto i nuovi concorrenti: da quando nella casa del GF Vip sono arrivati Filippo, Samantha e Sonia, tra le "rosmello" qualcosa sembra essersi rotto principalmente nella 31enne, che ha preso un po' le distanze dalla persona che rappresentava il suo punto di riferimento nel reality.

Prima che Cannavò cercasse un chiarimento con lei, Mello si era già lamentata parecchio della tristezza che l'amica le trasmetterebbe tutti i giorni. L'ingresso nel cast di personaggi vivaci come Nardi e Lorenzini, sembra abbiano fatto bene all'umore della modella, che passa sempre più tempo con loro a discapito dell'attrice siciliana.

Il conte, inoltre, potrebbe aver smosso qualcosa nel cuore della brasiliana: è stata la stessa ragazza ad ammettere di trovare molto interessante il nuovo vippone, soprattutto per il suo spirito libero e per il modo di pensare tanto vicino a quello della sua cultura.

Non è da escludere, dunque, che presto Dayane potrebbe avvicinarsi a Filippo, anche perché è a conoscenza del debole che lui nutre nei suoi confronti: l'inglese, infatti, ha detto di trovare bellissima Mello, che gli ricorda la donna con la quale ha avuto il piccolo Zack.