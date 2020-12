Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore e le trame delle nuove puntate che andranno in onda dal 21 al 25 dicembre 2020 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Vittorio ad esempio, sarà in procinto di organizzare le feste natalizie con la sua amata Marta che, dovrebbe rientrare in città dopo il soggiorno a New York. Alla fine, però, non ci sarà nessun ritorno e Vittorio passerà le feste in compagnia di Beatrice e dei nipoti. Intanto Federico riceverà il primo regalo di Natale dal suo vero padre, Umberto.

Le puntate de Il Paradiso delle signore 21-25 dicembre, ecco le anticipazioni

Nel dettaglio, Vittorio e Marta si organizzeranno su come trascorrere le feste di Natale che dovrebbero passare assieme. I due coniugi vorranno stare assieme ai nipoti di Vittorio ma i loro piani non andranno come speravano. All'ultimo momento, infatti, Marta comunicherà al suo amato che non può più tornare in città perché una bufera di neve ha determinato la cancellazione di tutti i voli.

A questo punto, quindi, Marta e Vittorio non potranno trascorrere le feste di Natale assieme così come avevano fantasticato. Nonostante questo, però, Conti si organizzerà per trascorrere le feste assieme a Beatrice e ai due nipoti.

Vittorio passerà le feste di Natale con Beatrice: Marta non torna

Nonostante l'assenza di Marta, Vittorio passerà una bella serata il giorno della vigilia di Natale. Anche Beatrice si lascerà andare sempre più nei confronti del cognato, al punto da decidere di restare a dormire a casa sua dopo che hanno trascorso la serata tutti insieme.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore dal 21 al 25 dicembre 2020 rivelano che Vittorio deciderà di trascorrere con Beatrice e i suoi due figli anche il giorno di Natale.

Il giovane Conti, infatti, prenoterà un tavolo al Circolo così da poter stare ancora insieme in questa giornata speciale.

Armando riceve il regalo di Agnese: le trame de Il Paradiso delle signore 21-25 dicembre

Per Luciano, invece, questo sarà il primo Natale che trascorrerà in compagnia della sua nuova famiglia composta da Clelia e dal piccolo Carletto.

Federico, invece, si ritroverà a scartare il primo regalo di Natale del suo vero padre Umberto: quando aprirà il presente il ragazzo sembrerà non gradirlo più di tanto.

E poi ancora gli spoiler de Il Paradiso delle signore fino al 25 dicembre rivelano che Armando riceverà in regalo la tanto desiderata bicicletta, accompagnata anche da un bigliettino di auguri scritto dalla sua amata Agnese. E le parole della donna renderanno Armando ancora più contento e felice anche se in questo periodo la sua amata si trova in Sicilia per le feste.