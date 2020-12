È Alex Di Giorgio il personaggio famoso che era stato scelto da Signorini e gli autori del Grande Fratello Vip, dopo che Tommaso Zorzi aveva chiesto di poter avere un concorrente da corteggiare nella casa. Gli addetti ai lavori si erano messi alla ricerca di un personaggio atto a compiacere la richiesta di Zorzi, ma purtroppo le cose non sono andate come sperato. Il nuotatore, infatti, si è esposto sui social network per confermare di essere stato a un passo a far parte del dal cast del reality, ma per motivi di lavoro e personali lo sportivo ha dovuto rifiutare l'invito all'ultimo momento.

Lo sportivo Di Giorgio dà forfait al GF Vip

Tra i dieci personaggi famosi che stanno per entrare nella casa del GF Vip, ci sarebbe dovuto essere anche Alex Di Giorgio. In rete si è ipotizzato spesso che il concorrente scelto appositamente per Tommaso Zorzi potesse essere il nuotatore, ma fino all'ultimo non si è avuta nessuna conferma a riguardo.

Tramite il suo profilo Instagram, però, lo sportivo ha voluto commentare i tanti Gossip che sono circolati sul suo conto ultimamente, arrivando ad anticipare se farà parte o meno del cast del reality di Canale 5.

"È giunto il momento di fare un po' di chiarezza. Oggi sarebbe dovuta iniziare la mia quarantena per partecipare al programma", ha fatto sapere il ragazzo, "ma per motivi personali e lavorativi non potrò partecipare al Grande Fratello", ha aggiunto Alex nel suo breve sfogo.

Gli indizi sul concorrente del GF Vip scelto per Zorzi

"Volevo comunque ringraziare Alfonso e gli autori che mi hanno scelto. Chissà, magari sarà per la prossima edizione", ha concluso Di Giorgio tramite il suo profilo Instagram.

Insomma, il nuotatore della Nazionale era il ragazzo che gli addetti ai lavori avevano selezionato per accontentare Zorzi: l'influencer ha espressamente chiesto di poter avere qualcuno da corteggiare, ma anche un uomo che possa ricambiare le sue attenzioni.

POco tempo fa il conduttore del GF Vip ha dato degli indizi sul "vippone" che sarebbe entrato nella casa per Tommaso. Senza mai fare il nome di Alex, Signorini aveva detto: "Si tratta di un grandissimo sportivo, non nel senso che ama lo sport ma che lo fa a livello agonistico".

"Lui non ha mai nascosto la sua omosessualità e non sono molti gli sportivi che hanno fatto coming out", aveva spoilerato il direttore di Chi.

Giacomo Urtis diventa concorrente del GF Vip 5

Il forfait di Alex Di Giorgio a pochi giorni dal suo ingresso nella casa del GF Vip, ha costretto gli addetti ai lavori a cercare un'alternativa quasi immediata. Tvblog, infatti, ha anticipato che nel corso della puntata del 4 dicembre, Giacomo Urtis sarà informato del fatto che potrebbe non essere più un ospite: da stasera, il medico estetico potrebbe diventare un concorrente del cast a tutti gli effetti.

Un'altra indiscrezione che sta circolando in queste ore sul reality è quella sullo speciale che dovrebbe andare in onda la notte di San Silvestro. Si vocifera che Mediaset avrebbe deciso di sostituire il consueto concerto di Capodanno in piazza condotto da Federica Panicucci con una lunga diretta del Grande Fratello Vip 5 che dovrebbe fare compagnia ai telespettatori da dopo la fine del discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sino alle prime ore di venerdì 1 gennaio.